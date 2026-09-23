https://crimea.ria.ru/20260923/v-krymu-iz-za-nepogody-vozmozhny-avariynye-otklyucheniya-sveta-1159610809.html

В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света

В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света

В Крыму из-за непогоды возможны аварийные ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T09:03

2026-09-23T09:03

2026-09-23T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды возможны аварийные ограничения электроснабжения. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".На предприятии напомнили, что энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности. В районах, где была значительно повреждена инфраструктура, сохраняются временные отключения света. При этом объекты социальной сферы обеспечены резервным питанием. Восстановление поврежденных сетей ведется специалистами круглосуточно.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Ночью и утром 23 сентября в Симферополе ожидается очень сильный дождь. Кроме того, из-за сильных ливней возможны подтопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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