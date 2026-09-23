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В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы
В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы
В Бурятии ученица 11-го класса выпала из окна третьего этажа одной из школ в Улан-Удэ. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T10:15
2026-09-23T10:15
происшествия
новости
бурятия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Бурятии ученица 11-го класса выпала из окна третьего этажа одной из школ в Улан-Удэ. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ организовала проверку по факту падения из окна подростка", - говорится в сообщении.По предварительной информации инцидент произошел около 12:00 по местному времени. Сейчас девушка госпитализирована с травмами различной степени тяжести, ей оказывается медицинская помощь.Надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, подчеркнули в прокуратуре.Ранее в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы после падения из окна частного дома. Инцидент произошел ранее в СНТ "Учкуевка-1" в Нахимовском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Беременная женщина выжила и сохранила ребенка после падения с 7 этажаВ Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этажеДевочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
происшествия, новости, бурятия, школа, дети
В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы

В Бурятии ученица одиннадцатого класса выпала из окна третьего этажа школы

10:15 23.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В Бурятии ученица 11-го класса выпала из окна третьего этажа одной из школ в Улан-Удэ. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ организовала проверку по факту падения из окна подростка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации инцидент произошел около 12:00 по местному времени. Сейчас девушка госпитализирована с травмами различной степени тяжести, ей оказывается медицинская помощь.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы после падения из окна частного дома. Инцидент произошел ранее в СНТ "Учкуевка-1" в Нахимовском районе.
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