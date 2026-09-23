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Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент Украины
Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент Украины - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент Украины
Житель Керчи задержан по обвинению в госизмене. Мужчина создал в Telegram чат для сторонников Украины и организовал сбор денег для ВСУ. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T09:50
2026-09-23T09:50
2026-09-23T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Житель Керчи задержан по обвинению в госизмене. Мужчина создал в Telegram чат для сторонников Украины и организовал сбор денег для ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.По данным силовиков, житель Керчи через чат в Telegram организовал сбор денег на закупку экипировки для нужд подразделений ВСУ.В ходе оперативно-розыскных действий мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Злоумышленник находится под стражей.Ранее сообщалось, что брат и сестра пойдут под суд за работу на вооруженные силы Украины в Крыму. Их поймали при попытке извлечь взрывное устройство из тайника в лесу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведкиГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУЖителя Крыма будут судить за "слитые" фото военного корабля
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крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, украинские спецслужбы, видео, видео
Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент Украины
В Крыму задержали 38-летнего жителя Керчи за сбор денег для ВСУ - ФСБ
09:50 23.09.2026 (обновлено: 10:30 23.09.2026)