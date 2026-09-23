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Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы

Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 514 вражеских беспилотников над Крымом и еще 18-ю регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T08:53

2026-09-23T08:53

2026-09-23T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 514 вражеских беспилотников над Крымом и еще 18-ю регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над Крымом, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Башкирией, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне в течение дня над территорией России, в том числе над Крымом, были уничтожены 17 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной11 беспилотников ВСУ уничтожены над СевастополемОколо 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя