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Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы
Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы
Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 514 вражеских беспилотников над Крымом и еще 18-ю регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T08:53
2026-09-23T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 514 вражеских беспилотников над Крымом и еще 18-ю регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над Крымом, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Башкирией, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне в течение дня над территорией России, в том числе над Крымом, были уничтожены 17 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной11 беспилотников ВСУ уничтожены над СевастополемОколо 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
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РИА Новости Крым
1
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96
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новости сво, пво, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы

Силы ПВО сбили 514 беспилотников ВСУ над Крымом и еще 18-ю регионами России

08:53 23.09.2026 (обновлено: 08:54 23.09.2026)
 
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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 514 вражеских беспилотников над Крымом и еще 18-ю регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над Крымом, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Башкирией, Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне в течение дня над территорией России, в том числе над Крымом, были уничтожены 17 украинских беспилотников.
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Новости СВОПВОМинистерство обороны РФАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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