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За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам - РИА Новости Крым, 23.09.2026
За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
Жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T10:55
2026-09-23T10:55
2026-09-23T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, 30-летний мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины. Крымчанина задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд признал мужчину виновным по по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его приговорили к 16 лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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приговор, правосудие, прокуратура республики крым, крым, госизмена, закон и право, главное управление разведки украины (гур), видео
За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
Жителя Крыма приговорили к 16 годам за сотрудничество с ГУР Украины и "слив" данных о ПВО
10:55 23.09.2026 (обновлено: 11:06 23.09.2026)