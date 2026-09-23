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За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам - РИА Новости Крым, 23.09.2026
За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
Жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T10:55
2026-09-23T11:06
приговор
правосудие
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крым
госизмена
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, 30-летний мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины. Крымчанина задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд признал мужчину виновным по по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его приговорили к 16 лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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приговор, правосудие, прокуратура республики крым, крым, госизмена, закон и право, главное управление разведки украины (гур), видео
За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам

Жителя Крыма приговорили к 16 годам за сотрудничество с ГУР Украины и "слив" данных о ПВО

10:55 23.09.2026 (обновлено: 11:06 23.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Жителя Красноперекопска приговорили к 16 года колонии за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным ведомства, 30-летний мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем главного управления разведки Украины.
"Он наблюдал за боевыми позициями системы противовоздушной обороны и Вооруженных сил Российской Федерации. Всю собранную информацию передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государства", - рассказали в прокуратуре.
Крымчанина задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Суд признал мужчину виновным по по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его приговорили к 16 лишения свободы и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
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ПриговорПравосудиеПрокуратура Республики КрымКрымГосизменаЗакон и правоГлавное управление разведки Украины (ГУР)Видео
 
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