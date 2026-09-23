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В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановлено движение парома, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T08:30
2026-09-23T08:30
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановлено движение парома, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в среду в Севастополе ожидаются дожди с грозами, а также усиление ветра до 20 м/с.В Крыму из-за сильных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, погода в крыму, штормовое предупреждение
В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды

В Севастополе шторм остановил работу парома утром в среду

08:30 23.09.2026
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановлено движение парома, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Паром приостанавливает работу с 08:30 из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в среду в Севастополе ожидаются дожди с грозами, а также усиление ветра до 20 м/с.
В Крыму из-за сильных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.
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Паромы и катера в СевастополеМорской транспортСевастопольНовости СевастополяПогода в КрымуШтормовое предупреждение
 
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