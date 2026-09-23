https://crimea.ria.ru/20260923/v-malayzii-poyavitsya-detskiy-lager-po-modeli-arteka-1159612969.html
В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"
В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека" - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"
Делегация из Международного детского центра "Артек" до 27 сентября находится с рабочим визитом в Малайзии. Там планируется открытие информационного пространства РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T09:36
2026-09-23T09:36
2026-09-23T09:36
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константин федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Делегация из Международного детского центра "Артек" до 27 сентября находится с рабочим визитом в Малайзии. Там планируется открытие информационного пространства и создание лагеря. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в своем канале в МАКС.Отмечается, что открытие представительств за рубежом является частью стратегии центра по реализации образовательных программ и укреплению международных связей.Также в рамках визита планируется подписать меморандум о сотрудничестве с геопарком Ленггонг. Документ закрепит взаимодействие в сфере образования и оздоровления детей. Стороны намерены развивать совместные образовательные инициативы и обмениваться лучшими практиками в области экологического воспитания и работы с молодежью."Сотрудничество с Малайзией – это важный шаг в реализации программы развития "Артека". Мы видим большой интерес к нашим образовательным методикам в Юго-Восточной Азии, и я уверен, что совместные проекты, включая создание лагеря по модели "Артека" на территории геопарка Ленггонг, станут прочным фундаментом для дружбы между нашими странами", - подчеркнул директор МДЦ Константин Федоренко.Ранее сообщалось, что в Крыму отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек". При этом пока что отдых в "Артеке" разрешен только детей из Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадкуВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуУникальный кластер: в "Артеке" реконструируют Музей космонавтики
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, в мире, мдц "артек", дети, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, константин федоренко, юго-восточная азия
В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"
В Малайзии создадут детский лагерь по модели "Артека" – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Делегация из Международного детского центра "Артек" до 27 сентября находится с рабочим визитом в Малайзии. Там планируется открытие информационного пространства и создание лагеря. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в своем канале в МАКС.
"Ключевым событием поездки стало открытие информационного пространства "Артека" в Куала-Лумпуре. Это площадка для продвижения российских образовательных методик, популяризации русского языка и культуры в Юго-Восточной Азии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что открытие представительств за рубежом является частью стратегии центра по реализации образовательных программ и укреплению международных связей.
Также в рамках визита планируется подписать меморандум о сотрудничестве с геопарком Ленггонг. Документ закрепит взаимодействие в сфере образования и оздоровления детей. Стороны намерены развивать совместные образовательные инициативы и обмениваться лучшими практиками в области экологического воспитания и работы с молодежью.
На территории геопарка планируется строительство детского лагеря, который возьмет за основу педагогическую и организационную модель "Артека". Этот проект должен стать уникальным примером создания за рубежом центра, работающего по стандартам легендарного лагеря.
"Сотрудничество с Малайзией – это важный шаг в реализации программы развития "Артека". Мы видим большой интерес к нашим образовательным методикам в Юго-Восточной Азии, и я уверен, что совместные проекты, включая создание лагеря по модели "Артека" на территории геопарка Ленггонг, станут прочным фундаментом для дружбы между нашими странами", - подчеркнул директор МДЦ Константин Федоренко.
Ранее сообщалось, что в Крыму отменили запрет
на размещение детей в МДЦ "Артек". При этом пока что отдых в "Артеке" разрешен только детей из Крыма и Севастополя.
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