https://crimea.ria.ru/20260923/v-malayzii-poyavitsya-detskiy-lager-po-modeli-arteka-1159612969.html

В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"

В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека" - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"

Делегация из Международного детского центра "Артек" до 27 сентября находится с рабочим визитом в Малайзии. Там планируется открытие информационного пространства РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T09:36

2026-09-23T09:36

2026-09-23T09:36

малайзия

в мире

мдц "артек"

дети

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

константин федоренко

юго-восточная азия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Делегация из Международного детского центра "Артек" до 27 сентября находится с рабочим визитом в Малайзии. Там планируется открытие информационного пространства и создание лагеря. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в своем канале в МАКС.Отмечается, что открытие представительств за рубежом является частью стратегии центра по реализации образовательных программ и укреплению международных связей.Также в рамках визита планируется подписать меморандум о сотрудничестве с геопарком Ленггонг. Документ закрепит взаимодействие в сфере образования и оздоровления детей. Стороны намерены развивать совместные образовательные инициативы и обмениваться лучшими практиками в области экологического воспитания и работы с молодежью."Сотрудничество с Малайзией – это важный шаг в реализации программы развития "Артека". Мы видим большой интерес к нашим образовательным методикам в Юго-Восточной Азии, и я уверен, что совместные проекты, включая создание лагеря по модели "Артека" на территории геопарка Ленггонг, станут прочным фундаментом для дружбы между нашими странами", - подчеркнул директор МДЦ Константин Федоренко.Ранее сообщалось, что в Крыму отменили запрет на размещение детей в МДЦ "Артек". При этом пока что отдых в "Артеке" разрешен только детей из Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадкуВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуУникальный кластер: в "Артеке" реконструируют Музей космонавтики

малайзия

юго-восточная азия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малайзия, в мире, мдц "артек", дети, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, константин федоренко, юго-восточная азия