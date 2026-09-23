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41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю
41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 23.09.2026
41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю
За прошедшую неделю в результате атак ВСУ на российские регионы погибли 41 человек, в том числе четверо детей, и 338 получили ранения. Об этом сообщил посол по... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T09:26
2026-09-23T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ на российские регионы погибли 41 человек, в том числе четверо детей, и 338 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В частности, 8-летний ребенок погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Ракитное Белгородской области. Несовершеннолетняя девочка погибла в результате обстрела БПЛА села Софиевка Херсонской области. 16-летняя девушка скончалась из-за удара дрона по частному дому в поселке Лиман (ЛНР).Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате украинских атак в течение минувшей недели было зафиксировано в Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Московской и Ростовской областях, добавил Мирошник.Дипломат также отметил, что в основной день голосования 20 сентября украинские формирования предприняли самую масштабную атаку по гражданским целям. По данным Минобороны России были уничтожены 1 951 ударных дронов противника и девять крылатых ракет, которые направлялись на Москву и Подмосковье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области
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родион мирошник, атаки всу, новости сво, обстрелы всу, новости
41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю

41 человек погиб и 338 ранены в результате атак ВСУ на регионы России за неделю

09:26 23.09.2026 (обновлено: 09:29 23.09.2026)
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирным городам и селам
Последствия атак ВСУ по мирным городам и селам
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ на российские регионы погибли 41 человек, в том числе четверо детей, и 338 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За неделю с 14 по 20 сентября от обстрелов украинских нацистов пострадали 379 мирных жителей: ранены 338 граждан, в том числе 18 несовершеннолетних. Погибли 41 человек, в том числе 4 детей", – написал Мирошник в своем канале в МАКС.
В частности, 8-летний ребенок погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Ракитное Белгородской области. Несовершеннолетняя девочка погибла в результате обстрела БПЛА села Софиевка Херсонской области. 16-летняя девушка скончалась из-за удара дрона по частному дому в поселке Лиман (ЛНР).
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия обстрелов ВСУ по мирным городам и селам
Последствия атак ВСУ по мирным городам и селам
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Последствия обстрелов ВСУ по мирным городам и селам
Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате украинских атак в течение минувшей недели было зафиксировано в Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Московской и Ростовской областях, добавил Мирошник.
Дипломат также отметил, что в основной день голосования 20 сентября украинские формирования предприняли самую масштабную атаку по гражданским целям. По данным Минобороны России были уничтожены 1 951 ударных дронов противника и девять крылатых ракет, которые направлялись на Москву и Подмосковье.
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