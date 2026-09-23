https://crimea.ria.ru/20260923/41-chelovek-pogib-ot-atak-vsu-na-regiony-rossii-za-nedelyu-1159612311.html

41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю

41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю - РИА Новости Крым, 23.09.2026

41 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю

За прошедшую неделю в результате атак ВСУ на российские регионы погибли 41 человек, в том числе четверо детей, и 338 получили ранения. Об этом сообщил посол по... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T09:26

2026-09-23T09:26

2026-09-23T09:29

родион мирошник

атаки всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак ВСУ на российские регионы погибли 41 человек, в том числе четверо детей, и 338 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В частности, 8-летний ребенок погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Ракитное Белгородской области. Несовершеннолетняя девочка погибла в результате обстрела БПЛА села Софиевка Херсонской области. 16-летняя девушка скончалась из-за удара дрона по частному дому в поселке Лиман (ЛНР).Наибольшее число пострадавших гражданских лиц в результате украинских атак в течение минувшей недели было зафиксировано в Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Московской и Ростовской областях, добавил Мирошник.Дипломат также отметил, что в основной день голосования 20 сентября украинские формирования предприняли самую масштабную атаку по гражданским целям. По данным Минобороны России были уничтожены 1 951 ударных дронов противника и девять крылатых ракет, которые направлялись на Москву и Подмосковье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударовВСУ ударили по машине "скорой" в Запорожской области – погиб водительВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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