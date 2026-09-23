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Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков
Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков
В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре Крыма. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T11:42
2026-09-23T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре Крыма.По данным крымских синоптиков, половина месячной нормы осадков зафиксирована в селе Почтовое Бахчисарайского района и в горах Ай-Петри. В Ялте выпало 60% месячной нормы осадков, на Ангарском перевале – 70%.По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм. В Ялте выпало 26 мм осадков, в Алуште - 24 мм, в Симферополе и Симферопольском районе - 18 мм.Небольшие дожди прошли также Нижнегорском, Черноморском и Раздольненском районах.В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Ливни идут и в Севастополе. Там подтоплены несколько улиц.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водойВ Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения светаВ Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
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Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков

В Белогорске за сутки выпало больше месячной нормы осадков - гидрометцентр

11:42 23.09.2026 (обновлено: 12:09 23.09.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия урагана в Евпатории
Последствия урагана в Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Белогорске со вчерашнего дня выпало 120% месячной нормы осадков, немного меньше на Карадаге – 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Гидрометцентре Крыма.
По данным крымских синоптиков, половина месячной нормы осадков зафиксирована в селе Почтовое Бахчисарайского района и в горах Ай-Петри. В Ялте выпало 60% месячной нормы осадков, на Ангарском перевале – 70%.
По данным Крымского главка МЧС России, с начала действия штормового предупреждения максимальные осадки были зарегистрированы на территории Бахчисарайского района - 60 мм, Карадага - 44 мм, Белогорского района - 43 мм. В Ялте выпало 26 мм осадков, в Алуште - 24 мм, в Симферополе и Симферопольском районе - 18 мм.
© РИА Новости КрымНепогода в Севастополе. 23 сентября 2026
Непогода в Севастополе. 23 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
Непогода в Севастополе. 23 сентября 2026
Небольшие дожди прошли также Нижнегорском, Черноморском и Раздольненском районах.
"Максимальные порывы ветра зарегистрированы на всей территории Республики Крым до 12-15 м/с", – сообщили крымские спасатели.
В Крыму из-за мощных ливней действуют сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.
Ливни идут и в Севастополе. Там подтоплены несколько улиц.
© РИА Новости КрымНепогода в Севастополе. 23 сентября 2026
Непогода в Севастополе. 23 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
Непогода в Севастополе. 23 сентября 2026
Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
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