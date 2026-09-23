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Центр Симферополя останется без воды в среду: адреса - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Центр Симферополя останется без воды в среду: адреса
Центр Симферополя останется без воды в среду: адреса - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Центр Симферополя останется без воды в среду: адреса
Центр Симферополя в среду, 23 сентября, останется без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T10:22
2026-09-23T10:22
вода крыма
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отключение воды в крыму
симферополь
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Центр Симферополя в среду, 23 сентября, останется без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Воду отключат частично на проспекте Кирова и бульваре Франко, по улицам Менделеева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Шполянской, Георгия Морозова, Зои Жильцовой, а также на прилегающих улицах и в переулках.Ранее сообщалось, что в Керчи, Судаке и Феодосии в среду ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентябряЧасть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводахВ Сакском районе из-за непогоды отменили отключение газа
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Центр Симферополя останется без воды в среду: адреса

Центр Симферополя из-за ремонтных работ на сетях останется без воды 23 сентября

10:22 23.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Центр Симферополя в среду, 23 сентября, останется без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"23 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение г. Симферополя до 15:00 ориентировочно", – говорится в сообщении.
Воду отключат частично на проспекте Кирова и бульваре Франко, по улицам Менделеева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Шполянской, Георгия Морозова, Зои Жильцовой, а также на прилегающих улицах и в переулках.
Ранее сообщалось, что в Керчи, Судаке и Феодосии в среду ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством.
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