https://crimea.ria.ru/20260923/esche-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-pereshli-pod-kontrol-rossii-1159619433.html
Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T11:49
2026-09-23T11:49
2026-09-23T11:53
харьковская область
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158524118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87dc7c410516da0d41f21c7213389f81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново.Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской областиВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на АлександровкуРоссийские войска освободили еще пять населенных пунктов
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158524118_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_35f2b6149f2eeb61f61271e7345b5451.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
Красный Яр и Потихоново в Харьковской области перешли под контроль России
11:49 23.09.2026 (обновлено: 11:53 23.09.2026)