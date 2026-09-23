https://crimea.ria.ru/20260923/esche-dva-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-oblasti-pereshli-pod-kontrol-rossii-1159619433.html

Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России

Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T11:49

2026-09-23T11:49

2026-09-23T11:53

харьковская область

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "север"

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158524118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87dc7c410516da0d41f21c7213389f81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново.Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской областиВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на АлександровкуРоссийские войска освободили еще пять населенных пунктов

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу