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Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T11:49
2026-09-23T11:53
харьковская область
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "север"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново.Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кольцо сжимается: пресечены попытки прорыва ВСУ в Харьковской областиВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на АлександровкуРоссийские войска освободили еще пять населенных пунктов
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харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России

Красный Яр и Потихоново в Харьковской области перешли под контроль России

11:49 23.09.2026 (обновлено: 11:53 23.09.2026)
 
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Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля", – говорится в сообщении.
Уточняется, что установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново.
Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области, а также занимать более выгодные рубежи и позиции на других направлениях.
Ранее сообщалось, что армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области.
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Харьковская областьНовости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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