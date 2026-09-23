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Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье
Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье
В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T11:14
2026-09-23T11:36
подмосковье
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
поджог
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.Она отметила, что оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Полиция сразу установила личность подозреваемого и задержала его.В ходе опроса в присутствии законных представителей юноша рассказал, что действовал по указаниям неизвестных, которые связались с ним в одном из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности.Сейчас возбуждено уголовное дело.Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге не менее трех автомобилей в Ейске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машиныВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Кубани подбил подростка жечь военную технику
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РИА Новости Крым
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подмосковье, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, поджог, происшествия, новости
Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье

В Подмосковье 17-летний подросток поджег заправку и служебную машину полиции

11:14 23.09.2026 (обновлено: 11:36 23.09.2026)
 
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Подмосковье 17-летний подросток поджег АЗС и служебную машину полиции
В Подмосковье 17-летний подросток поджег АЗС и служебную машину полиции
© Telegram-канал Ирина Волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.
"Сначала поджег заправочную колонку на АЗС, затем – служебный автомобиль у опорного пункта участкового уполномоченного полиции", - написала Волк.
Она отметила, что оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Полиция сразу установила личность подозреваемого и задержала его.
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Подмосковье 17-летний подросток поджег АЗС и служебную машину полиции
В Подмосковье 17-летний подросток поджег АЗС и служебную машину полиции
© Telegram-канал Ирина Волк
В Подмосковье 17-летний подросток поджег АЗС и служебную машину полиции
В ходе опроса в присутствии законных представителей юноша рассказал, что действовал по указаниям неизвестных, которые связались с ним в одном из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности.
Сейчас возбуждено уголовное дело.
Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге не менее трех автомобилей в Ейске.
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ПодмосковьеМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкПоджогПроисшествияНовости
 
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