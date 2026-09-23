https://crimea.ria.ru/20260923/podrostok-podzhog-zapravku-i-mashinu-politsii-v-podmoskove-1159617604.html

Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье

Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье

В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T11:14

2026-09-23T11:14

2026-09-23T11:36

подмосковье

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

поджог

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В подмосковном Красногорске 17-летний подросток за один вечер совершил два поджога, выполняя задание незнакомцев из мессенджера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.Она отметила, что оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Полиция сразу установила личность подозреваемого и задержала его.В ходе опроса в присутствии законных представителей юноша рассказал, что действовал по указаниям неизвестных, которые связались с ним в одном из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности.Сейчас возбуждено уголовное дело.Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге не менее трех автомобилей в Ейске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машиныВ Калужской области мужчина пытался поджечь военкоматЖитель Кубани подбил подростка жечь военную технику

подмосковье

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, поджог, происшествия, новости