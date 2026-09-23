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Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера
Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера
Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T11:58
2026-09-23T11:58
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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новости сво
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вооруженные силы россии
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Поданным оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены 674 украинских самолета, 284 вертолета, 244127 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31010 танков и другие виды техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионыЗакончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с ЗеленскимВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту
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крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безэкипажные катера
Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера

Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВСУ

11:58 23.09.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении.
Поданным оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены 674 украинских самолета, 284 вертолета, 244127 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31010 танков и другие виды техники и вооружения.
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КрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииБезэкипажные катера
 
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