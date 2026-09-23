https://crimea.ria.ru/20260923/aviatsiya-chf-sbila-tri-ukrainskikh-bezekipazhnykh-katera--1159619820.html

Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера

Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера

Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T11:58

2026-09-23T11:58

2026-09-23T11:58

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Поданным оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации уничтожены 674 украинских самолета, 284 вертолета, 244127 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31010 танков и другие виды техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионыЗакончить конфликт до зимы: о чем Трамп говорил на встрече с ЗеленскимВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безэкипажные катера