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Авария на линии оставила Феодосию без света в среду

Авария на линии оставила Феодосию без света в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Авария на линии оставила Феодосию без света в среду

Десятки улиц в Феодосии остались без света утром в среду, 23 сентября, из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T11:06

2026-09-23T11:06

2026-09-23T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Десятки улиц в Феодосии остались без света утром в среду, 23 сентября, из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что без света остались шоссе Кирпичное, улицы Краснодарская, Грина, Западная, Киевская, Харьковская, Челнокова, Володарского, Овражная, Панова, переулки 1-й, 2-й и 3-й Щебетовские, а также прилегающие к ним улицы и переулки.Кроме того, ограничено энергоснабжение массива "Горный" (садоводческие потребительские кооперативы "Труд", "Энтузиаст", "Энергетик") и садоводческого товарищества "Рассвет".Аварийное отключение также зафиксировано на Симферопольском шоссе, улицах Баранова, Вересаева, Гольцмановской, Кочмарского, Московской, Чкалова, Клары Цеткин, Крымской, в переулке Дачный и проезде Боенский.Ранее сообщалось, что в Керчи, Судаке и Феодосии в среду ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством.Крыму из-за мощных ливней действует сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентябряЧасть Феодосии останется без воды почти на двое суток из-за аварии на водоводахВ Сакском районе из-за непогоды отменили отключение газа

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