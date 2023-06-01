https://crimea.ria.ru/20230601/v-gosdume-prizvali-usilit-apparat-ombudsmenov-v-regionakh-iz-za-svo-1129130420.html

В Госдуме призвали усилить аппарат омбудсменов в регионах из-за СВО

В Госдуме призвали усилить аппарат омбудсменов в регионах из-за СВО - РИА Новости Крым, 01.06.2023

В Госдуме призвали усилить аппарат омбудсменов в регионах из-за СВО

В Госдуме призвали глав регионов изыскать возможность и усилить аппараты уполномоченных по правам человека, объем работы которых на фоне проведения СВО... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T19:28

2023-06-01T19:28

2023-06-01T19:30

государственная дума рф

сво

новые регионы россии

общество

ольга тимофеева

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Госдуме призвали глав регионов изыскать возможность и усилить аппараты уполномоченных по правам человека, объем работы которых на фоне проведения СВО существенно возрос. Соответствующие письма за подписью председателя профильного комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой направлены губернаторам. Об этом сообщает пресс-служба комитета.С началом СВО уполномоченным по правам человека приходится больше работать, в том числе на выезде: встречаться с мобилизованными и членами семей военнослужащих, посещать госпитали и пункты временного размещения беженцев. На этом фоне растет и число обращений, поступающих к правозащитникам.Однако аппараты уполномоченных по правам человека в некоторых регионах – это один, максимум три человека. Такая ситуация в 16 субъектах федерации. Еще в двух десятках регионов уполномоченные вовсе не имеют своего штата. За ними закреплены сотрудники администраций и учреждений, но такая модель не очень эффективна, а аппараты уполномоченных по правам человека в нынешних условиях должны быть активными, отметила Тимофеева.Соответствующие письма с просьбой пересмотреть региональные нормы и усилить аппараты уполномоченных направлены в Магаданскую, Псковскую, Тульскую, Вологодскую, Курганскую области, Республику Тыва, Мордовию, Бурятию и Карелию, уточнили в пресс-службе комитета.Отмечается, что в двух новых регионах России – Херсонской и Запорожской областях пока нет своих правозащитников.Согласно сведениям из ежегодного УПЧ в Российской Федерации Татьяны Москальковой, в 2022 году поток обращений в адрес федерального правозащитника увеличился на 1/3 и составил почти 80 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств – Госдума Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе По-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, сво, новые регионы россии, общество, ольга тимофеева, новости