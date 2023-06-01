https://crimea.ria.ru/20230601/iz-peschery--v-lidery-strany-si-tszinpinu--70-let-1129126666.html

Из пещеры – в лидеры страны: Си Цзиньпину – 70 лет

Из пещеры – в лидеры страны: Си Цзиньпину – 70 лет - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Из пещеры – в лидеры страны: Си Цзиньпину – 70 лет

Немногие мировые лидеры могут похвастаться таким впечатляющим карьерным взлетом, как председатель КНР Си Цзиньпин, которому сегодня исполняется 70 лет. Товарищ... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T12:51

2023-06-01T12:51

2023-06-01T13:43

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125370538_0:16:3135:1779_1920x0_80_0_0_7920b3aa825af8a3c99eb42c1426f6af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Немногие мировые лидеры могут похвастаться таким впечатляющим карьерным взлетом, как председатель КНР Си Цзиньпин, которому сегодня исполняется 70 лет. Товарищ Си, переизбранный в марте на третий срок (впервые в истории Китая) станет первым после Мао Цзэдуна лидером страны, который будет править более 10 лет.Си Цзиньпин – выходец из семьи первого поколения китайских коммунистов, основавших КНР. Его отец дослужился до поста вице-премьера, но в 1960-х годах семья потеряла все. В период партийных чисток отца низвергли и посадили в тюрьму, а юного Си Цзиньпина с матерью, сестрой и братом отправили на "трудовое перевоспитание" в одну из беднейших провинций страны.Там подросток делал все: расчищал дороги, пахал землю, сеял, пас скот и убирал свинарники, носил удобрения. Ему и некоторым его товарищам по несчастью некоторое время даже приходилось жить в пещере.Но после смерти Мао к власти пришел Дэн Сяопин, взявший курс на реабилитацию жертв репрессий. В жизни Си Цзиньпина все кардинально поменялось, и началось постепенное восхождение по карьерной лестнице: от секретаря бригадной парторганизации в коммуне провинции Шэньси в 1974 году до председателя КНР в 2013 году.Си Цзиньпин – сторонник последовательной рыночной реформы и либерализации политического строя КНР, борьбы с коррупцией и ускоренной модернизации армии. Осенью 2013 года он объявил о стратегии формирования единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора – "Экономического пояса Шелкового пути". Это фундамент главного внешнеэкономического проекта КНР "Один пояс – один путь", призванного соединить Азию с Африкой и Европой через наземные и морские пути.Феномен Товарища Си в том, что ему, в отличие от его предшественников, удалось во многом решить системные проблемы государства: преодолеть масштабную коррупцию и колоссальное социальное расслоение, победить финансовые пузыри на биржах, повысить благосостояние населения, существенно укрепить юань, который за последнее десятилетие стал одной из ведущих мировых валют."Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса >>Он сделал Китай более жестким в плане внутренней структуры управления, усилил идеологическую работу с населением на основе доктрины "Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями для новой эры".КНР Си Цзиньпина – один из важнейших экономических партнеров России. Также Пекин демонстрирует готовность содействовать Москве в построении нового, более справедливого многополярного мира, который должен прийти на смену однополярной модели США. А президент РФ Владимир Путин называет китайского лидера своим давним добрым другом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасностиЗаявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоКитайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин (председатель кнр), китай, в мире, новости, видео