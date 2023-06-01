https://crimea.ria.ru/20230601/aksenov-poruchil-uzhestochit-nakazanie-za-nesanktsionirovannyy-sbros-otkhodov-1129127561.html

Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов

Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов

Крымчане стали реже жаловаться на качество вывоза и уборку общественных пространств. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам муниципальных образований... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:29

2023-06-01T13:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Крымчане стали реже жаловаться на качество вывоза и уборку общественных пространств. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам муниципальных образований сообщил глава РК Сергей Аксенов."С 1 по 31 мая упало количество обращений по муниципалитетам и республиканским органам власти на треть по качеству уборки и благоустройства", – сказал Аксенов.При этом он обратил внимание, что результат достигнут "совместными усилиями, а не созданными инструментами": позитивные изменения произошли за счет субботников, привлечения должностных лиц других организаций. В частности, на регулярной основе привлекались сотрудники муниципалитетов, министерств, ведомств и подведомственных мероприятий.Аксенов напомнил главам муниципалитетов о договоре до 1 июня (для некоторых до 1 июля. – ред.) завершить уборку и навести порядок.Кроме того, глава республики отметил необходимость доработать механизм контроля вывоза жидких коммунальных отходов, а также противодействия их несанкционированному сбросу. Наказание за такое правонарушение должно быть сопоставимо нанесенному ущербу, подчеркнул он.Еще одно поручение для глав муниципальных образований – до 1 июля должен быть составлен полный план ремонта подъездов в многоквартирных домах. Они же должны провести разъяснительную работу с управляющими организациями и жителями.Ранее Аксенов поручил руководителям городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. В частности, до 1 июня должны были быть скорректированы кассовые планы расходной части бюджетов так, чтобы в IV квартале доля расходов не превышала 15% от годового объема.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию

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