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Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов
Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов
Крымчане стали реже жаловаться на качество вывоза и уборку общественных пространств. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам муниципальных образований... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T13:29
2023-06-01T13:29
сергей аксенов
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городская среда
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Крымчане стали реже жаловаться на качество вывоза и уборку общественных пространств. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам муниципальных образований сообщил глава РК Сергей Аксенов."С 1 по 31 мая упало количество обращений по муниципалитетам и республиканским органам власти на треть по качеству уборки и благоустройства", – сказал Аксенов.При этом он обратил внимание, что результат достигнут "совместными усилиями, а не созданными инструментами": позитивные изменения произошли за счет субботников, привлечения должностных лиц других организаций. В частности, на регулярной основе привлекались сотрудники муниципалитетов, министерств, ведомств и подведомственных мероприятий.Аксенов напомнил главам муниципалитетов о договоре до 1 июня (для некоторых до 1 июля. – ред.) завершить уборку и навести порядок.Кроме того, глава республики отметил необходимость доработать механизм контроля вывоза жидких коммунальных отходов, а также противодействия их несанкционированному сбросу. Наказание за такое правонарушение должно быть сопоставимо нанесенному ущербу, подчеркнул он.Еще одно поручение для глав муниципальных образований – до 1 июля должен быть составлен полный план ремонта подъездов в многоквартирных домах. Они же должны провести разъяснительную работу с управляющими организациями и жителями.Ранее Аксенов поручил руководителям городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. В частности, до 1 июня должны были быть скорректированы кассовые планы расходной части бюджетов так, чтобы в IV квартале доля расходов не превышала 15% от годового объема.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в КрымуАксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
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сергей аксенов, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, крым, новости крыма, мусор
Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов

Аксенов дал поручения главам муниципалитетов по уборке мусора, вывозу отходов и ремонту

13:29 01.06.2023
 
© РИА Новости КрымМусор в пакетах на пляже в Крыму
Мусор в пакетах на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Крымчане стали реже жаловаться на качество вывоза и уборку общественных пространств. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам муниципальных образований сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"С 1 по 31 мая упало количество обращений по муниципалитетам и республиканским органам власти на треть по качеству уборки и благоустройства", – сказал Аксенов.
При этом он обратил внимание, что результат достигнут "совместными усилиями, а не созданными инструментами": позитивные изменения произошли за счет субботников, привлечения должностных лиц других организаций. В частности, на регулярной основе привлекались сотрудники муниципалитетов, министерств, ведомств и подведомственных мероприятий.
Аксенов напомнил главам муниципалитетов о договоре до 1 июня (для некоторых до 1 июля. – ред.) завершить уборку и навести порядок.
"До 4 июня есть время, потом в течение недели вице-премьеры объедут подшефные муниципалитеты, чтобы проконтролировать выполнение поручений, а затем к этой работе присоединимся и мы с Юрием Гоцанюком (председатель крымского совмина - ред.)", – добавил Аксенов.
Кроме того, глава республики отметил необходимость доработать механизм контроля вывоза жидких коммунальных отходов, а также противодействия их несанкционированному сбросу. Наказание за такое правонарушение должно быть сопоставимо нанесенному ущербу, подчеркнул он.
Еще одно поручение для глав муниципальных образований – до 1 июля должен быть составлен полный план ремонта подъездов в многоквартирных домах. Они же должны провести разъяснительную работу с управляющими организациями и жителями.
Ранее Аксенов поручил руководителям городов и районов до конца июня сформировать базу налогооблагаемых объектов. В частности, до 1 июня должны были быть скорректированы кассовые планы расходной части бюджетов так, чтобы в IV квартале доля расходов не превышала 15% от годового объема.
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