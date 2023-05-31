https://crimea.ria.ru/20230531/putin-provodit-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-rf---pryamaya-translyatsiya-1129106199.html
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание с членами Правительства - прямая трансляция. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T15:43
2023-05-31T15:43
2023-05-31T15:45
владимир путин (политик)
прямая трансляция
видео
россия
правительство россии
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Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание с членами Правительства - прямая трансляция.
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
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владимир путин (политик), прямая трансляция, видео, россия, правительство россии, видео
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция
15:43 31.05.2023 (обновлено: 15:45 31.05.2023)
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание с членами Правительства - прямая трансляция.