Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230531/putin-provodit-soveschanie-s-chlenami-pravitelstva-rf---pryamaya-translyatsiya-1129106199.html
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание с членами Правительства - прямая трансляция. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T15:43
2023-05-31T15:45
владимир путин (политик)
прямая трансляция
видео
россия
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129105694_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_f3beffba2a3b3c585354ab7ae86cf8e2.jpg
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание с членами Правительства - прямая трансляция.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1f/1129105694_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_18a09d5c2a8b32c3ebd9844bbd2a950a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), прямая трансляция, видео, россия, правительство россии, видео

Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция

15:43 31.05.2023 (обновлено: 15:45 31.05.2023)
 
Читать в
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание с членами Правительства - прямая трансляция.
 
Владимир Путин (политик)Прямая трансляцияВидеоРоссияПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43Путин проводит совещание с членами правительства РФ - прямая трансляция
15:37В Севастополе футбольные ворота упали на ребенка
15:17Спецсигналы не помогли: в Севастополе скорая с пациентами попала в ДТП
15:00В России простились с погибшими в ДНР саперами МЧС
14:31В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*
14:21Экс-министры обороны Украины Полторак и Гелетей объявлены в розыск
13:59В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта
13:52Противник выбит: российская армия успешно наступает в ДНР
13:41Три участника СВО получили боевые награды
13:20Введут ли военное положение в России – ответ Кремля
13:09Стрельба в военном училище в Севастополе: что происходит
13:01В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы
12:41Около 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
12:35В Одессе уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины
12:31Сильный ливень обрушится на столицу Крыма в ближайшие часы
12:22В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
12:09Вывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
11:55Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ
11:44Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе
11:27Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспорт
Лента новостейМолния