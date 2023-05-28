https://crimea.ria.ru/20230528/putin-neobkhodimo-nadezhno-prikryt-rubezhi-vblizi-zony-boevykh-deystviy-1129017425.html

Путин: необходимо надежно прикрыть рубежи вблизи зоны боевых действий

Путин: необходимо надежно прикрыть рубежи вблизи зоны боевых действий - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Путин: необходимо надежно прикрыть рубежи вблизи зоны боевых действий

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T08:01

2023-05-28T08:01

2023-05-28T08:01

владимир путин (политик)

день пограничника

россия

общество

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля."Ратная служба по защите рубежей нашей страны во все времена была ответственной и почетной. Пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов, и если на нашу землю нападал враг, первыми отражали натиск, решительно вступали в бой, как это было в июне 1941 года. Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул глава государства.Он назвал нынешних сотрудников Пограничной службы потомками и наследниками поколения победителей, сокрушившего нацизм. По словам Путина, и сегодня пограничники честно и достойно исполняют свой долг, решают важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляют пограничный контроль и охрану морских ресурсов, вносят весомый вклад в реализацию международных интеграционных проектов и развитие приграничного сотрудничества, ведут борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекают диверсии и террористические акты.Отдельной и очень важной задачей Путин назвал надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. Путин поблагодарил пограничников за добросовестную службу и особо отметил тех, кто участвует в специальной военной операции."Уверен, что и впредь вы будете действовать самоотверженно, смело и четко, грамотно и эффективно использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность России, безопасность наших людей", - заключил президент.

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), день пограничника, россия, общество, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, новые регионы россии, новости