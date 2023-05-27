https://crimea.ria.ru/20230527/on-pridumal-razryadku-i-chelnochnuyu-diplomatiyu-100-let-genri-kissindzheru-1129000468.html

Он придумал разрядку и челночную дипломатию: 100 лет Генри Киссинджеру

Он придумал разрядку и челночную дипломатию: 100 лет Генри Киссинджеру - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Он придумал разрядку и челночную дипломатию: 100 лет Генри Киссинджеру

Несмотря на более чем почтенный возраст, Киссинджер по-прежнему востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним общаются лидеры... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T10:53

2023-05-27T10:53

2023-05-27T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на более чем почтенный возраст, Киссинджер по-прежнему востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним общаются лидеры разных стран, советуются ведущие американские политики, в первую очередь республиканцы. С патриархом американской дипломатии неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.Одни называют Киссинджера серым кардиналом глобальной мировой элиты и "военным преступником", другие чтят его как миротворца за его роль в прекращении Вьетнамской войны и политике "разрядки" между США и СССР.Киссинджер выступает на международных форумах, дает интервью и пишет аналитические статьи для ведущих СМИ. Хотя сам он уже непосредственно не участвует в выработке американской внешней политики, но определенно выступает своего рода глашатаем решений, которые хотят принять либо рассматривают правящие круги США, но не желают заявлять об этом публично. После обострения украинского кризиса и начала специальной военной операции интерес к фигуре экс-госсекретаря только возрос.Из эмигрантов – в геополитического гуруВыходец из баварской еврейской семьи, которая в 1938 году вынужденно переехала в США, спасаясь от нацистского холокоста, Хайнц Альфред Киссингер сделал блестящую карьеру за океаном.Окончив Гарвардский колледж и занимаясь преподаванием, он впоследствии попал на работу в структуры, занимающиеся консультированием ведущих политических и военных деятелей страны. Киссинджер работал экспертом по вопросам безопасности при трех президентах: Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Руководил исследованиями в области ядерного оружия, обороны и внешней политики в Совете по международным отношениям, Фонде братьев Рокфеллеров, Гарвардской программе оборонных исследований. Работал консультантом в нескольких правительственных агентствах и аналитических центрах.Настоящее возвышение Киссинджера произошло при президенте Ричарде Никсоне. В 1969 году он возглавил Совет национальной безопасности, а спустя четыре года стал еще и государственным секретарем. Киссинджер – пока единственный деятель в американской истории, который совмещал эти две должности. Даже после скандальной отставки Никсона и прихода на высший пост Джеральда Форда его сместили с должности главы Совета нацбезопасности, но оставили руководить Госдепом. Уже тогда в руках Киссинджера сосредоточилась большая власть и бразды правления американской внешней политикой.Даже покинув государственную службу, он продолжил играть существенную роль в принятии Вашингтоном важных решений. Дипломат-тяжеловес возглавлял Национальную двухпартийную комиссию по Центральной Америке при Рональде Рейгане и консультировал Джорджа Буша-старшего при подготовке его встреч с Михаилом Горбачевым.Яркий, хотя и не частый пример того, когда главы государств сменяют друг друга, а значимые и влиятельные политические фигуры остаются в обойме высшего истеблишмента.Архитектор "разрядки" и политического реализмаВ качестве советника по нацбезопасности при Никсоне Киссинджер был создателем и идеологом политики "разрядки" международной напряженности, направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. "Разрядка", разумеется, не являлась искренним желанием Вашингтона помириться с Советским Союзом, а была следствием огромных внутренних проблем внутри самих США. Зашкаливающая инфляция, проигрываемая война во Вьетнаме, рост внутриполитической напряженности и левых настроений, сдача позиций в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, успехи СССР в ядерной гонке вооружений, рост его авторитета и влияния заставили руководство Штатов искать новые подходы. Нужна была передышка.Экс-госсекретарь США Киссинджер попал в базу "Миротворца" >>В 1969 году в Хельсинки начались закрытые переговоры представителей двух стран, ставшие базой будущих договоров и соглашений по нормализации взаимоотношений и обеспечению мира, включая Соглашение об ограничении стратегических вооружений, а также о развитии торговли, культурных связей. Между Киссинджером и советским послом Анатолием Добрыниным был организован канал прямой связи.Безусловно, это вовсе не означало отказа США от роли мирового гегемона и тем более от стратегии сдерживать и подавлять Советский Союз. Потому Никсон и Киссинджер параллельно начали сближение с коммунистическим Китаем, стремясь окончательно вбить клин между Пекином и Москвой. Кроме того, восстанавливали свои ослабленные позиции в Европе, которая начала проводить все более самостоятельную политику. Действуя через НАТО, Вашингтон добился от европейцев принятия новой программы роста вооружений.Киссинджера также называют автором концепции политического реализма (Realpolitic) в международных отношениях. Его суть – сохранение баланса сил как необходимого элемента стабильности, понимание истории, культуры и экономики государств, вынесение идеологического противостояния за скобки. А если совсем упрощенно: нужно сотрудничать с конкурентами, извлекая из того больше выгоды, чем они. На основе этого реализма базировалась киссинджеровская политика "разрядки". Свою роль для США она выполнила – дала им необходимую передышку, притушила внутренние и внешние проблемы.Челночный дипломатС именем Генри Киссинджера связано понятие "челночная дипломатия". Это политическое посредничество, при котором спорные и конфликтные ситуации между двумя сторонами решаются при участии третьей стороны, предлагающей некий компромиссный вариант. Эту тактику госсекретарь США успешно применил при разъединении войск и урегулировании вооруженных конфликтов между Египтом и Израилем, Сирией и Израилем. Тогдашний израильский премьер Голда Меир так оценила работу Киссинджера: "Усилия, которые он приложил, чтобы добиться мира в регионе, следует назвать сверхчеловеческими".Госсекретарь эффективно использовал "челночную дипломатию" и в переговорах с Китаем. Киссинджер летал в Китай в общей сложности девять раз. Итогом стал визит президента Никсона в Пекин в феврале 1972 года. В результате китайско-американские отношения после 22-х лет существенно улучшились, в том числе в торгово-экономической сфере.Эксперты отмечают: дипломатия Киссинджера сочетала в себе беспрецедентное количество международных встреч, включавших в себе как публичные контакты глав государств и министров иностранных дел, так и кулуарные переговоры. По приблизительным подсчетам, только за период 1969-1972 годов он совершил около 30 визитов более чем в 20 стран мира.Нобелевский лауреат и "военный преступник"В 1973 году американский госсекретарь удостоился Нобелевской премии мира. Эту награду комитет вручил Киссинджеру и северовьетнамскому дипломату Ле Дык Тхо с формулировкой "В знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме" за его роль в подписании Парижского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Представитель Коммунистической партии Вьетнама от премии отказался, аргументировав это тем, что война в его стране продолжается.А мистер Генри не отказался. Более того, как утверждает экс-министр обороны США Кларк Клиффорд и некоторые другие американские политики, мирный договор по Вьетнаму – искусно разыгранная политтехнология. Киссинджеру удалось уговорить хунту Южного Вьетнама отклонить мирные предложения вице-президента-демократа Хьюберта Хэмфри – главного конкурента Никсона за пост президента. В результате из рук Хэмфри вырвали главный политический козырь, а через четыре года Никсон сумел победить на выборах, подписав мир практически на тех же условиях, которые предлагали демократы. Вот только за это время в боевых действиях погибли полтора миллиона человек…Уже спустя годы журналисты, проведя расследование, пришли к выводу, что Киссинджер несет ответственность за гибель сотен тысяч человек в Лаосе и Камбодже, когда на их территории распространилась Вьетнамская война с проведением жестоких наземных рейдов и ковровых бомбардировок. Также его обвинили в пособничестве пакистанским репрессиям в Бенгалии (ныне - Бангладеш) и санкционировании оккупации Индонезией Восточного Тимора, следствием которых стал жестокий геноцид и гибель сотен тысяч человек.Украина должна пойти на переговоры на условиях России – Киссинджер >>Бывшему госсекретарю и его бывшему шефу, ныне уже покойному Никсону, инкриминируют организацию расправы в ряде стран Южной Америки, вошедшие в историю под названием операция "Кондор". Так называлась кампания по преследованию и уничтожению коммунистов и социалистов диктаторскими режимами Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Парагвая, Боливии при поддержке спецслужб США в 1970-1980-х годах.Несмотря на все обвинения, Киссинджер никогда не был привлечен к ответственности или даже официально обвинен в военных преступлениях, впрочем, как и многие чиновники, сотрудники спецслужб и военнослужащие США, непосредственно причастные к этим преступлениям.Не друг РоссииПосле ухода с государственной службы Киссинджер стал международным консультантом, писателем и лектором, создал консалтинговую компанию для политиков и бизнесменов. Несколько ослабшее внимание мировой общественности к его фигуре усилилось с началом специальной военной операции на Украине. Он пишет по этому поводу статьи, делает заявления и дает интервью.По мнению патриарха американской дипломатии, теперь в этом конфликте произошли "стратегические изменения" и "настало время интегрировать их в новую структуру, чтобы достичь мира путем переговоров". В связи с этим он полагает, что Украина должна вступить в НАТО, а российские войска – вернуться за линию разграничения, которая существовала до 24 февраля. В то же время, считает экс-госсекретарь, Украина в итоге может уступить России часть территорий, на которых должны пройти референдумы, а судьба Крыма может стать предметом переговоров.План Киссинджера вызвал серьезный информационный резонанс. Эксперты попытались найти в нем скрытые смыслы и зашифрованные послания. Хотя в некоторых моментах бывший госсекретарь особо не скрывает намерений. Те элитные группы, которые он представляет, стремятся к заморозке конфликта, опасаясь его дальнейшей эскалации. Мол, в составе НАТО киевский режим будет более подконтрольным и не станет принимать решения по территориальным претензиям. По логике Киссинджера, это снизит риски возникновения глобальной войны. Как считают некоторые политологи, тем самым он постепенно приучает Европу к мысли о членстве Украины в НАТО, хотя сейчас внутри альянса существуют серьезные разногласия по этому вопросу.Но приемлемы ли эти предложения для России? Однозначно нет. Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области – это уже де-юре российские территории, референдумы о самоопределении там уже состоялись. А вступление остатков Украины в НАТО уж точно не будет способствовать стабилизации ситуации. Ведь именно угроза размещения натовского оружия во враждебной нам стране стала одной из причин СВО. Да и само руководство альянса и многие его члены неоднократно открыто заявляли, что главная их цель – поражение России.Киссинджер в свое время сказал немало хороших слов о России, ее людях, ценностях, несгибаемости и историческом достоинстве, а также призвал Запад отказаться от планов расчленить нашу страну. Но сейчас он предлагает нашей стране капитулировать. Очередное подтверждение того, что хитрый лис Генри никогда не был и не является "другом" СССР или России. Скорее, он – циничный прагматик, мощный двигатель американских интересов. Что, впрочем, не мешает многим экспертам, дипломатам и политикам, в том числе и в нашей стране, относиться к нему с уважением, прежде всего, как к величайшему профессионалу своего дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьЗакон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураномКак мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим

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политика, общество, россия, сша, европа, нато, генри киссинджер