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Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки
Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки
Современные детские игровые площадки открыли в селе Оползневое и в поселке городского типа Кацивели в Крыму, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T11:34
2023-05-24T11:34
2023-05-24T14:32
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Современные детские игровые площадки открыли в селе Оползневое и в поселке городского типа Кацивели в Крыму, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA.В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор курорта Самвел Саруханян, глава муниципального образования городского округа Ялта Константин Шимановский, глава симеизского территориального органа Михаил Антошкин.В селе Оползневое и поселке городского типа Кацивели было принято решение начать строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В непосредственной близости к новым объектам ФАП находились старые детские площадки. В результате соглашения между Советом министров Республики Крым, муниципальным образованием городского округа Ялта и курортом Mriya Resort & SPA было принято решение о строительстве новых площадок.Он добавил, что для строительства новой площадки было выбрано живописное место с видом на море и горы. Также было уделено особое внимание безопасности и качеству оборудования."Mriya Resort создала безопасную и вдохновляющую среду для детей, где они могут развивать свои физические способности, свободно играть и исследовать окружающий мир. Мы верим, что наша новая детская площадка станет любимым местом для маленьких гостей. Приглашаем всех родителей и их детей в новые игровые зоны, где они смогут весело проводить время и создавать яркие воспоминания", - пояснил Саруханян.В рамках церемонии открытия новой детской площадки вручили сертификаты на посещение тематического парка развлечений Дримвуд 50 детям, которые присутствовали на мероприятии.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSaq52eGnL
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крым, ялта, общество, дети, mriya resort &spa
Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки
Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки в Крыму
11:34 24.05.2023 (обновлено: 14:32 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Современные детские игровые площадки открыли в селе Оползневое и в поселке городского типа Кацивели в Крыму, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA.
В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор курорта Самвел Саруханян, глава муниципального образования городского округа Ялта Константин Шимановский, глава симеизского территориального органа Михаил Антошкин.
В селе Оползневое и поселке городского типа Кацивели было принято решение начать строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В непосредственной близости к новым объектам ФАП находились старые детские площадки. В результате соглашения между Советом министров Республики Крым, муниципальным образованием городского округа Ялта и курортом Mriya Resort & SPA было принято решение о строительстве новых площадок.
"Мы с радостью сообщаем об открытии новых детских площадок в Оползневом и Кацивели. Мы продолжаем активно взаимодействовать с администрацией города и воплощать в жизнь социальные инициативы. Мы понимаем важность инвестиций в развитие подрастающего поколения, поэтому всегда проявляем особый интерес к помощи детям и реализации их потребностей", - приводятся в сообщении слова генерального директора курорта Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна.
Он добавил, что для строительства новой площадки было выбрано живописное место с видом на море и горы. Также было уделено особое внимание безопасности и качеству оборудования.
"Mriya Resort создала безопасную и вдохновляющую среду для детей, где они могут развивать свои физические способности, свободно играть и исследовать окружающий мир. Мы верим, что наша новая детская площадка станет любимым местом для маленьких гостей. Приглашаем всех родителей и их детей в новые игровые зоны, где они смогут весело проводить время и создавать яркие воспоминания", - пояснил Саруханян.
В рамках церемонии открытия новой детской площадки вручили сертификаты на посещение тематического парка развлечений Дримвуд 50 детям, которые присутствовали на мероприятии.
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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