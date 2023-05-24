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Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки

Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Курорт Mriya Resort & SPA открыл две новые детские площадки

Современные детские игровые площадки открыли в селе Оползневое и в поселке городского типа Кацивели в Крыму, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA. РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T11:34

2023-05-24T11:34

2023-05-24T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Современные детские игровые площадки открыли в селе Оползневое и в поселке городского типа Кацивели в Крыму, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA.В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор курорта Самвел Саруханян, глава муниципального образования городского округа Ялта Константин Шимановский, глава симеизского территориального органа Михаил Антошкин.В селе Оползневое и поселке городского типа Кацивели было принято решение начать строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В непосредственной близости к новым объектам ФАП находились старые детские площадки. В результате соглашения между Советом министров Республики Крым, муниципальным образованием городского округа Ялта и курортом Mriya Resort & SPA было принято решение о строительстве новых площадок.Он добавил, что для строительства новой площадки было выбрано живописное место с видом на море и горы. Также было уделено особое внимание безопасности и качеству оборудования."Mriya Resort создала безопасную и вдохновляющую среду для детей, где они могут развивать свои физические способности, свободно играть и исследовать окружающий мир. Мы верим, что наша новая детская площадка станет любимым местом для маленьких гостей. Приглашаем всех родителей и их детей в новые игровые зоны, где они смогут весело проводить время и создавать яркие воспоминания", - пояснил Саруханян.В рамках церемонии открытия новой детской площадки вручили сертификаты на посещение тематического парка развлечений Дримвуд 50 детям, которые присутствовали на мероприятии.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSaq52eGnL

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, общество, дети, mriya resort &spa