https://crimea.ria.ru/20230518/sukhie-tsifry-skolko-lyudey-bylo-deportirovano-iz-kryma-1128783493.html

Сухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма

Сухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Сухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма

Немцы были депортированы из Крыма через два месяца после начала Великой Отечественной - в августе 1941-го. Когда на полуострове началось формирование 51-й... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-18T07:58

2023-05-18T07:58

2023-05-17T21:06

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Немцы были депортированы из Крыма через два месяца после начала Великой Отечественной - в августе 1941-го. Когда на полуострове началось формирование 51-й армии, директивой Ставки Верховного главнокомандования от 14 августа 1941 года ей давалось предписание "очистить немедленно территорию полуострова Крым от местных жителей немцев и других антисоветских элементов".По этой же причине из Крыма были депортированы и итальянцы - в феврале-марте 1942 года, когда в результате Керченско-Феодосийской десантной операции был освобожден Керченский полуостров.Самая большая по численности депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года, спустя несколько дней после полного освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.А через месяц также депортировали греков, болгар, армян.В результате войны, оккупации и депортации население Крыма уменьшилось втрое. В октябре 1944 года в Крыму насчитывалось 379 тыс. жителей против 1 126 426 в 1939 году. Некоторые районы полуострова, до того заселенные преимущественно депортированными народами, остались практически без населения.После депортаций в Крыму были переименованы более 90% населенных пунктов, названия которых имели крымско-татарское, немецкое, греческое и армянское происхождение.В 1994 году парламент Крымской Автономии установил 18 мая Днем памяти жертв депортации народов Крыма.21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". В августе 2019 года в указ были также включены крымские итальянцы.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, великая отечественная война, день памяти жертв депортации народов крыма, инфографика, мультимедиа, общество, инфографика