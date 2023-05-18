https://crimea.ria.ru/20230518/poltysyachi-boevikov-chetyre-drg-i-boevaya-tekhnika---poteri-vsu-rastut-1128808728.html

Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут

Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут

Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T16:44

2023-05-18T16:44

2023-05-18T16:44

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128449646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08df6547a2d199695b61fdd9c7c6520d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных группы, сообщает в четверг Минобороны РФКупянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.Донецкое направлениеНа Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают бои по освобождению Артемовска. За сутки в этом направлении совершено семь вылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.Общие потери противника составили до 200 украинских военных и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Ситуация на других фронтахНа Южно-Донецком и Запорожском фронтах противник потерял до 150-ти боевиков убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", гаубицу FH70, американскую артиллерийскую систему М777.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35-солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля.Всего за сутки поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемниковШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)