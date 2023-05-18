https://crimea.ria.ru/20230518/poltysyachi-boevikov-chetyre-drg-i-boevaya-tekhnika---poteri-vsu-rastut-1128808728.html
Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут
Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут
Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T16:44
2023-05-18T16:44
2023-05-18T16:44
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
украина
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128449646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08df6547a2d199695b61fdd9c7c6520d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных группы, сообщает в четверг Минобороны РФКупянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.Донецкое направлениеНа Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают бои по освобождению Артемовска. За сутки в этом направлении совершено семь вылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.Общие потери противника составили до 200 украинских военных и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Ситуация на других фронтахНа Южно-Донецком и Запорожском фронтах противник потерял до 150-ти боевиков убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", гаубицу FH70, американскую артиллерийскую систему М777.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35-солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля.Всего за сутки поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемниковШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
украина
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128449646_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3695f251982b82812a8a513083addabf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных группы, сообщает в четверг Минобороны РФ
Купянск и Красный Лиман
На Купянском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.
Донецкое направление
На Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают бои по освобождению Артемовска. За сутки в этом направлении совершено семь вылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника составили до 200 украинских военных и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Ситуация на других фронтах
На Южно-Донецком и Запорожском фронтах противник потерял до 150-ти боевиков убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", гаубицу FH70, американскую артиллерийскую систему М777.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35-солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля.
Всего за сутки поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.
Читайте также на РИА Новости Крым: