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Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут
Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут
Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T16:44
2023-05-18T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных группы, сообщает в четверг Минобороны РФКупянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.Донецкое направлениеНа Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают бои по освобождению Артемовска. За сутки в этом направлении совершено семь вылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.Общие потери противника составили до 200 украинских военных и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Ситуация на других фронтахНа Южно-Донецком и Запорожском фронтах противник потерял до 150-ти боевиков убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", гаубицу FH70, американскую артиллерийскую систему М777.На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35-солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля.Всего за сутки поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемниковШесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВОТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Полтысячи боевиков, четыре ДРГ и боевая техника - потери ВСУ растут

Минобороны: ВС РФ уничтожили еще 520 боевиков и остановили диверсантов

16:44 18.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще более полутысячи украинских боевиков, разбили военную технику и остановили четыре диверсионно-разведывательных группы, сообщает в четверг Минобороны РФ

Купянск и Красный Лиман

На Купянском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60-ти украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

Донецкое направление

На Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают бои по освобождению Артемовска. За сутки в этом направлении совершено семь вылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника составили до 200 украинских военных и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Ситуация на других фронтах

На Южно-Донецком и Запорожском фронтах противник потерял до 150-ти боевиков убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевую машину ЗРК "Стрела-10", гаубицу FH70, американскую артиллерийскую систему М777.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35-солдат ВСУ, боевая бронированная машина, три автомобиля.
Всего за сутки поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.
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