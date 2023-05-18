Рейтинг@Mail.ru
Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230518/ogromnye-volny-i-veter---situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-1128796098.html
Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе
Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-05-18T11:06
2023-05-18T11:20
керченская паромная переправа
транспорт
крым
новости крыма
керченский пролив
штормовое предупреждение
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110958/91/1109589137_0:142:2371:1476_1920x0_80_0_0_dc2d4598af4d1e7a33e5795572292cc0.jpg
Погода в районе переправы"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным Росгидромета, 18 мая в районе Керченской переправы дует северо-восточный ветер 12-15 м/с с порывами до 17 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +16…17 градусов.Информации об остановке паромного сообщения нет. Однако работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.По данным крымского главка МЧС, штормовой ветер в Крыму усилится в течение суток до 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение.Трафик на переправеПо данным Минтранса, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 150 943 пассажира, 121 553 единицы автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 746 рейсов", - уточняется в сообщении.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стороны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мостуДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110958/91/1109589137_108:0:2263:1616_1920x0_80_0_0_24d708d48f493dc94c06c2486e702c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, штормовое предупреждение, логистика, инфографика
Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе

Минтранс: по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение

11:06 18.05.2023 (обновлено: 11:20 18.05.2023)
 
Читать в
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской переправе в четверг, 18.05.2023

Погода в районе переправы

"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Росгидромета, 18 мая в районе Керченской переправы дует северо-восточный ветер 12-15 м/с с порывами до 17 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +16…17 градусов.
Информации об остановке паромного сообщения нет. Однако работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.
По данным крымского главка МЧС, штормовой ветер в Крыму усилится в течение суток до 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение.

Трафик на переправе

По данным Минтранса, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 150 943 пассажира, 121 553 единицы автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 746 рейсов", - уточняется в сообщении.
На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стороны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
 
Керченская паромная переправаТранспортКрымНовости КрымаКерченский проливШтормовое предупреждениеЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Подрыв железной дороги в Крыму – все о ЧП с грузовым поездом к этому часу
11:53ЧП с поездом в Крыму: как временно организовано движение из Севастополя
11:41Строительство КОС "Южные" в Севастополе: как идут работы
11:33Аксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в Крыму
11:11Сильные взрывы прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины
11:06Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе
10:44Когда восстановят движение по ж/д путям под Симферополем – власти
10:43Ночной обстрел Херсонской области – данные о жертвах уточняются
10:39МЧС предупреждает об усилении штормового ветра в Крыму
10:24Поезд Севастополь – Санкт-Петербург из-за аварии отправят из Симферополя
10:22Из-за ЧП на ж/д путях в Крыму пассажиры поездов пересядут на автобусы
10:19"Панацеи нет" - спецредставитель КНР о решении украинского кризиса
09:32Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
09:15ЧП на железной дороге в Крыму - с рельсов сошли вагоны
08:59Самый старый, крупный, необычный: инфографика ко Всемирному дню музеев
08:58Движение поездов Симферополь - Севастополь остановлено
08:45Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область
08:37Эксперт назвала "волшебную таблетку" для круглогодичного туризма в Крыму
08:14Переход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
07:58Сухие цифры: сколько людей было депортировано из Крыма
Лента новостейМолния