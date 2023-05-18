https://crimea.ria.ru/20230518/ogromnye-volny-i-veter---situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-1128796098.html

Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе

Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Огромные волны и ветер - ситуация на Керченской переправе

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-05-18T11:06

2023-05-18T11:06

2023-05-18T11:20

керченская паромная переправа

транспорт

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керченский пролив

штормовое предупреждение

логистика

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Погода в районе переправы"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с сильным ветром", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным Росгидромета, 18 мая в районе Керченской переправы дует северо-восточный ветер 12-15 м/с с порывами до 17 м/с. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +21…23 градуса, температура воды в море +16…17 градусов.Информации об остановке паромного сообщения нет. Однако работа паромов зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой.По данным крымского главка МЧС, штормовой ветер в Крыму усилится в течение суток до 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение.Трафик на переправеПо данным Минтранса, с момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 150 943 пассажира, 121 553 единицы автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 746 рейсов", - уточняется в сообщении.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения. Со стороны Краснодарского края переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мостуДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока

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керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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