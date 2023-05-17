https://crimea.ria.ru/20230517/glavnye-novosti-kryma-17-maya-1128789813.html

Главные новости Крыма: 17 мая

Главные новости Крыма: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Главные новости Крыма: 17 мая

В МИД РФ оценили инициативу отменить указ о передаче Крыма УССР. В Севастополе 10-классница покончила с собой. 165 подпольных оружейников задержаны в... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T21:36

2023-05-17T21:36

2023-05-17T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В МИД РФ оценили инициативу отменить указ о передаче Крыма УССР. В Севастополе 10-классница покончила с собой. 165 подпольных оружейников задержаны в Севастополе и других регионах России. Радикалам из Крыма дали больше 40 лет на троих. Крепость "Керчь" рискует разрушиться. В Крыму сделали заявление о скифском золоте.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе школьница покончила с собой В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, погибшая росла в благополучной семье, училась прилежно и с отличием закончила 9-й класс, в деструктивных группах не состояла.Отмена "хрущевского" указа о передаче Крыма Украине: реакция МИДОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что юридический статус Крыма определен, а инициатива парламента республики отменить указ о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году может рассматриваться лишь "как акт исторической справедливости".Подпольные оружейники в СевастополеСотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей из 44 субъектов РФ. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.Нелегальные оружейники задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Донецкой Народной Республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях и других регионах, уточнили в ведомстве. Радикалам из Крыма дали больше 40 лет на троихВ Ростове-на-Дону вынесли приговор троим крымчанам – активным членам запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*). В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что двое из них получили наказание в виде 12 лет лишения свободы, а третий – 17 лет тюрьмы.В материалах суда отмечается, что обвиняемые намеревались изменить политическую систему и государственное устройство ряда стран, в том числе Российской Федерации. Для этого они были готовы использовать и средства идеологической борьбы, и военные действия.Крепость "Керчь" рискует разрушитьсяОб угрозе разрушения Керченской крепости заявил заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов. Всему виной – аномальные ливни лета 2021 года.По словам музейщика, сильно пострадали от потопов восемь объектов комплекса, из-за движения грунта угроза разрушения распространяется. И есть лишь один выход спасти этот объект культурного наследия. В Крыму сделали заявление о скифском золотеГендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) Татьяна Умрихина призналась, что надежда на возвращение скифского золота из Европы в Крым существует.Такой вывод она сделала, поскольку во всей этой истории есть "единственный положительный момент". "Все наши музейные предметы остались в музее Алларда Пирсона и не отданы Украине, как она того требовала. Будем надеяться на то, что так это и будет до тех пор, пока не будет стабильная обстановка", – заявила Умрихина.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230517/v-sevastopole-uchenitsa-10-klassa-pokonchila-s-soboy-1128774213.html

https://crimea.ria.ru/20230517/zakryt-geshtalt-eksperty-o-vazhnosti-otmeny-akta-o-peredache-kryma-ussr-1128768740.html

https://crimea.ria.ru/20230517/kak-v-kerchi-vosstanavlivayut-obekty-kulturnogo-naslediya---video-1128788538.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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