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Главные новости Крыма: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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Главные новости Крыма: 17 мая
Главные новости Крыма: 17 мая - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Главные новости Крыма: 17 мая
В МИД РФ оценили инициативу отменить указ о передаче Крыма УССР. В Севастополе 10-классница покончила с собой. 165 подпольных оружейников задержаны в... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T21:36
2023-05-17T21:36
крым
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новости крыма
происшествия
общество
ситуация вокруг скифского золота
памятники крыма
закон и право
министерство иностранных дел рф (мид рф)
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В МИД РФ оценили инициативу отменить указ о передаче Крыма УССР. В Севастополе 10-классница покончила с собой. 165 подпольных оружейников задержаны в Севастополе и других регионах России. Радикалам из Крыма дали больше 40 лет на троих. Крепость "Керчь" рискует разрушиться. В Крыму сделали заявление о скифском золоте.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе школьница покончила с собой В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, погибшая росла в благополучной семье, училась прилежно и с отличием закончила 9-й класс, в деструктивных группах не состояла.Отмена "хрущевского" указа о передаче Крыма Украине: реакция МИДОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что юридический статус Крыма определен, а инициатива парламента республики отменить указ о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году может рассматриваться лишь "как акт исторической справедливости".Подпольные оружейники в СевастополеСотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей из 44 субъектов РФ. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.Нелегальные оружейники задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Донецкой Народной Республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях и других регионах, уточнили в ведомстве. Радикалам из Крыма дали больше 40 лет на троихВ Ростове-на-Дону вынесли приговор троим крымчанам – активным членам запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*). В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что двое из них получили наказание в виде 12 лет лишения свободы, а третий – 17 лет тюрьмы.В материалах суда отмечается, что обвиняемые намеревались изменить политическую систему и государственное устройство ряда стран, в том числе Российской Федерации. Для этого они были готовы использовать и средства идеологической борьбы, и военные действия.Крепость "Керчь" рискует разрушитьсяОб угрозе разрушения Керченской крепости заявил заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов. Всему виной – аномальные ливни лета 2021 года.По словам музейщика, сильно пострадали от потопов восемь объектов комплекса, из-за движения грунта угроза разрушения распространяется. И есть лишь один выход спасти этот объект культурного наследия. В Крыму сделали заявление о скифском золотеГендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) Татьяна Умрихина призналась, что надежда на возвращение скифского золота из Европы в Крым существует.Такой вывод она сделала, поскольку во всей этой истории есть "единственный положительный момент". "Все наши музейные предметы остались в музее Алларда Пирсона и не отданы Украине, как она того требовала. Будем надеяться на то, что так это и будет до тех пор, пока не будет стабильная обстановка", – заявила Умрихина.* Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230517/v-sevastopole-uchenitsa-10-klassa-pokonchila-s-soboy-1128774213.html
https://crimea.ria.ru/20230517/zakryt-geshtalt-eksperty-o-vazhnosti-otmeny-akta-o-peredache-kryma-ussr-1128768740.html
https://crimea.ria.ru/20230517/kak-v-kerchi-vosstanavlivayut-obekty-kulturnogo-naslediya---video-1128788538.html
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крым, главное за день, новости крыма, происшествия, общество, ситуация вокруг скифского золота, памятники крыма, закон и право, министерство иностранных дел рф (мид рф), внешняя политика, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь
Главные новости Крыма: 17 мая

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 17 мая

21:36 17.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В МИД РФ оценили инициативу отменить указ о передаче Крыма УССР. В Севастополе 10-классница покончила с собой. 165 подпольных оружейников задержаны в Севастополе и других регионах России. Радикалам из Крыма дали больше 40 лет на троих. Крепость "Керчь" рискует разрушиться. В Крыму сделали заявление о скифском золоте.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
В Севастополе школьница покончила с собой
В Севастополе ученица 10 класса одной из школ Гагаринского района покончила с собой, в предсмертной записке девочка объяснила свой поступок нежеланием жить. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, погибшая росла в благополучной семье, училась прилежно и с отличием закончила 9-й класс, в деструктивных группах не состояла.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
14:26
В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой
Отмена "хрущевского" указа о передаче Крыма Украине: реакция МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что юридический статус Крыма определен, а инициатива парламента республики отменить указ о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году может рассматриваться лишь "как акт исторической справедливости".
"Это в большей степени вопрос исторического контекста... На сегодняшний день юридический статус (Крыма) определен, и вопрос закрыт", – сказала Захарова.
Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
10:52Радио "Спутник в Крыму"
Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССР
Подпольные оружейники в Севастополе
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 40 подпольных оружейных мастерских, в ходе операции задержаны 165 жителей из 44 субъектов РФ. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.
Нелегальные оружейники задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Донецкой Народной Республике, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях и других регионах, уточнили в ведомстве.
Радикалам из Крыма дали больше 40 лет на троих
В Ростове-на-Дону вынесли приговор троим крымчанам – активным членам запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*). В пресс-службе Южного окружного военного суда сообщили, что двое из них получили наказание в виде 12 лет лишения свободы, а третий – 17 лет тюрьмы.
В материалах суда отмечается, что обвиняемые намеревались изменить политическую систему и государственное устройство ряда стран, в том числе Российской Федерации. Для этого они были готовы использовать и средства идеологической борьбы, и военные действия.
Крепость "Керчь" рискует разрушиться
Об угрозе разрушения Керченской крепости заявил заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов. Всему виной – аномальные ливни лета 2021 года.
По словам музейщика, сильно пострадали от потопов восемь объектов комплекса, из-за движения грунта угроза разрушения распространяется. И есть лишь один выход спасти этот объект культурного наследия.
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - Фролов - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
20:42
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео
В Крыму сделали заявление о скифском золоте
Гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) Татьяна Умрихина призналась, что надежда на возвращение скифского золота из Европы в Крым существует.
Такой вывод она сделала, поскольку во всей этой истории есть "единственный положительный момент".
"Все наши музейные предметы остались в музее Алларда Пирсона и не отданы Украине, как она того требовала. Будем надеяться на то, что так это и будет до тех пор, пока не будет стабильная обстановка", – заявила Умрихина.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
 
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