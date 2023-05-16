https://crimea.ria.ru/20230516/terakt-i-gibel-politseyskogo-v-melitopole-prestuplenie-raskryto-1128761789.html

Теракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрыто

Теракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрыто - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Теракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрыто

В Запорожской области возбуждены уголовные дела в отношении украинца и двоих россиян, их обвиняют в совершении теракта, в котором погиб высокопоставленный... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T18:01

2023-05-16T18:01

2023-05-16T18:01

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области возбуждены уголовные дела в отношении украинца и двоих россиян, их обвиняют в совершении теракта, в котором погиб высокопоставленный полицейский. А также подозревают в подготовке покушений на представителей администрации региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области.Покушение на замглавы УВД – начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области, полковника полиции Александра Мищенко было совершено 27 апреля 2023 года. От полученных ранений полицейский скончался.О задержании троих подозреваемых к преступлению сообщили 2 мая в региональном УФСБ. Теперь в полиции сообщили о раскрытии особо тяжкого преступления и возбуждении нескольких уголовных дел.Отмечается, что все трое задержанных – гражданин Украины и двое граждан РФ – действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), ее же сотрудники снабжали их взрывчатыми веществами."В настоящее время работа с фигурантами продолжается. Полицейские устанавливают все факты их противоправной деятельности", – отмечается в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе Совершено покушение на председателя суда Запорожской области ФСБ предотвратила теракт в центре Самары

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, новые регионы россии