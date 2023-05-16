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Теракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрыто
Теракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрыто - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Теракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрыто
В Запорожской области возбуждены уголовные дела в отношении украинца и двоих россиян, их обвиняют в совершении теракта, в котором погиб высокопоставленный... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T18:01
2023-05-16T18:01
2023-05-16T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области возбуждены уголовные дела в отношении украинца и двоих россиян, их обвиняют в совершении теракта, в котором погиб высокопоставленный полицейский. А также подозревают в подготовке покушений на представителей администрации региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области.Покушение на замглавы УВД – начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области, полковника полиции Александра Мищенко было совершено 27 апреля 2023 года. От полученных ранений полицейский скончался.О задержании троих подозреваемых к преступлению сообщили 2 мая в региональном УФСБ. Теперь в полиции сообщили о раскрытии особо тяжкого преступления и возбуждении нескольких уголовных дел.Отмечается, что все трое задержанных – гражданин Украины и двое граждан РФ – действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), ее же сотрудники снабжали их взрывчатыми веществами."В настоящее время работа с фигурантами продолжается. Полицейские устанавливают все факты их противоправной деятельности", – отмечается в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновник пострадал при взрыве в Мелитополе Совершено покушение на председателя суда Запорожской области ФСБ предотвратила теракт в центре Самары
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РИА Новости Крым
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мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, новые регионы россии
Теракт и гибель полицейского в Мелитополе: преступление раскрыто
На Запорожье трое задержанных обвиняются по статье о теракте с гибелью полицейского
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Запорожской области возбуждены уголовные дела в отношении украинца и двоих россиян, их обвиняют в совершении теракта, в котором погиб высокопоставленный полицейский. А также подозревают в подготовке покушений на представителей администрации региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Запорожской области.
Покушение на замглавы УВД – начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области, полковника полиции Александра Мищенко было совершено 27 апреля 2023 года. От полученных ранений полицейский скончался.
О задержании троих подозреваемых к преступлению сообщили 2 мая в региональном УФСБ. Теперь в полиции сообщили о раскрытии особо тяжкого преступления и возбуждении нескольких уголовных дел.
"Предварительно установлено, что подозреваемые готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области... По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ ("Террористический акт")", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что все трое задержанных – гражданин Украины и двое граждан РФ – действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), ее же сотрудники снабжали их взрывчатыми веществами.
"В настоящее время работа с фигурантами продолжается. Полицейские устанавливают все факты их противоправной деятельности", – отмечается в сообщении.
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