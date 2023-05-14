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Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023" - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023"
Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023" - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023"
Представительница Швеции певица Loreen (Лорин Талхауи) стала победительницей "Евровидения-2023". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T10:40
2023-05-14T10:40
евровидение
культура
европа
в мире
общество
швеция
новости
loreen (лорин талхауи)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Представительница Швеции певица Loreen (Лорин Талхауи) стала победительницей "Евровидения-2023". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования. Трансляция мероприятия велась на YouTube."По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Швеция получила 583 балла", – говорится в сообщении. Это уже вторая победа Лорин в конкурсе, впервые она победила в 2012 году.Второе место досталось исполнителю из Финляндии Кяарийи, он получил 526 баллов, на третьем – израильтянка Ноа Кирель, набравшая 362 балла.В прошлом году победа в конкурсе досталась украинскому коллективу Kalush Orchestra. Однако в связи с событиями на Украине организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение о переносе "Евровидения-2023" в Ливерпуль не смотря на заявления Киева о готовности принять конкурс.Пора закрывать тему "Евровидения"Российские деятели культура неоднократно заявляли, что России следует закрыть тему "Евровидения" навсегда, как недостойную обсуждения, и заняться созданием собственных масштабных мероприятийТак, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему самому, как зрителю и критику, этот конкурс давно не интересен. Он признался, что последние несколько лет смотрел конкурс исключительно как эксперт, чтобы комментировать увиденное СМИ. Однако теперь он категорически не желает этого делать.В свою очередь российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза напомнил, что в 1956 году "Евровидение" организовывалось как конкурс, "на котором каждая страна могла показать себя соседям, чтобы объединять, показывать и объяснять, что мир многополярный, разный, чтобы люди лучше относились к чужим культурам". Однако конкурс был политизирован."Россия – огромная страна, в которой огромное количество талантов с огромным количеством песен... И говорить сейчас, что на "Евровидение" надо ехать и петь там по-английски – зачем?! Чтобы понравиться ирландской домохозяйке? Давно пора петь по-русски и говорить по-русски", – уверен Лоза.Музыкальный критик Евгений Бабичев также высказал мнение, что политика убивает "Евровидение", при этом с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше.Международный песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 года Европейским вещательным союзом. В 2023-м году он прошел в 67-й раз, его прининяла у себя Великобритания.В 2023 году в Евровидении принимает участие минимальное с 2014 года количество стран - 37. Из них 31 выступает в двух полуфиналах, где избираются по десять претендентов на победу. В финале присоединятся представители еще шести стран: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Украины.Не приехали музыканты из Болгарии, Черногории, Словакии, Северной Македонии, Монако, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Андорры. Как сообщили СМИ – по причине финансовых трудностей. Не появились, хоть и планировали, Казахстан, Косово и Лихтенштейн.В последние годы ряд стран по разным соображениям отказываются принимать участие в конкурсе. Так, Венгрия выбыла из-за навязчивой "гей-повестки", а Турция еще 12 лет назад добровольно вышла из состава участников.Россия, которая последние лет была одной из сильнейших участниц "Евровидения", не участвует в конкурсе: ее отстранили в связи с проведением специальной военной операции на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от "Евровидения" в этом году – музыкальный критик"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ Лоза о Семенович: что ждет "грозу" нацбезопасности Украины
https://crimea.ria.ru/20230509/russkie-pesni-voennykh-let-speli-molodye-ispolniteli-iz-raznykh-stran-mira-1128565605.html
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евровидение, культура, европа, в мире, общество, швеция, новости, loreen (лорин талхауи)
Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023"

Певица из Швеции Лорин победила на "Евровидения-2023"

10:40 14.05.2023
 
© AFP 2023 / PAUL ELLISПевица Лорин, выступающая от имени Швеции, празднует победу в финале конкурса песни "Евровидение-2023"
Певица Лорин, выступающая от имени Швеции, празднует победу в финале конкурса песни Евровидение-2023 - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Представительница Швеции певица Loreen (Лорин Талхауи) стала победительницей "Евровидения-2023". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования. Трансляция мероприятия велась на YouTube.
"По суммарным итогам зрительского голосования и жюри Швеция получила 583 балла", – говорится в сообщении. Это уже вторая победа Лорин в конкурсе, впервые она победила в 2012 году.
Второе место досталось исполнителю из Финляндии Кяарийи, он получил 526 баллов, на третьем – израильтянка Ноа Кирель, набравшая 362 балла.

В прошлом году победа в конкурсе досталась украинскому коллективу Kalush Orchestra. Однако в связи с событиями на Украине организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение о переносе "Евровидения-2023" в Ливерпуль не смотря на заявления Киева о готовности принять конкурс.

Пора закрывать тему "Евровидения"

Российские деятели культура неоднократно заявляли, что России следует закрыть тему "Евровидения" навсегда, как недостойную обсуждения, и заняться созданием собственных масштабных мероприятий
Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему самому, как зрителю и критику, этот конкурс давно не интересен. Он признался, что последние несколько лет смотрел конкурс исключительно как эксперт, чтобы комментировать увиденное СМИ. Однако теперь он категорически не желает этого делать.
В свою очередь российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза напомнил, что в 1956 году "Евровидение" организовывалось как конкурс, "на котором каждая страна могла показать себя соседям, чтобы объединять, показывать и объяснять, что мир многополярный, разный, чтобы люди лучше относились к чужим культурам". Однако конкурс был политизирован.
"Россия – огромная страна, в которой огромное количество талантов с огромным количеством песен... И говорить сейчас, что на "Евровидение" надо ехать и петь там по-английски – зачем?! Чтобы понравиться ирландской домохозяйке? Давно пора петь по-русски и говорить по-русски", – уверен Лоза.
Музыкальный критик Евгений Бабичев также высказал мнение, что политика убивает "Евровидение", при этом с каждым годом талантливых исполнителей и коллективов на конкурсе становится все меньше.
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Международный песенный конкурс "Евровидение" проводится с 1956 года Европейским вещательным союзом. В 2023-м году он прошел в 67-й раз, его прининяла у себя Великобритания.
В 2023 году в Евровидении принимает участие минимальное с 2014 года количество стран - 37. Из них 31 выступает в двух полуфиналах, где избираются по десять претендентов на победу. В финале присоединятся представители еще шести стран: Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Украины.
Не приехали музыканты из Болгарии, Черногории, Словакии, Северной Македонии, Монако, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Андорры. Как сообщили СМИ – по причине финансовых трудностей. Не появились, хоть и планировали, Казахстан, Косово и Лихтенштейн.
В последние годы ряд стран по разным соображениям отказываются принимать участие в конкурсе. Так, Венгрия выбыла из-за навязчивой "гей-повестки", а Турция еще 12 лет назад добровольно вышла из состава участников.
Россия, которая последние лет была одной из сильнейших участниц "Евровидения", не участвует в конкурсе: ее отстранили в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
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