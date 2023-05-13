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Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом со ссылкой на гендиректора ассоциации Александра Широких... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T13:08
2023-05-13T13:08
эдуард сагалаев
дмитрий киселев
утраты
общество
культура
телевидение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом со ссылкой на гендиректора ассоциации Александра Широких сообщает РИА Новости."Да, умер сегодня", — сказал он, добавив, что причина смерти ему неизвестна.Ушедший из жизни тележурналист и бывший главред информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения, и его учениками могут считаться многие нынешние мэтры тележурналистики, заявил тележурналист Дмитрий Киселев.Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде Узбекской ССР. С 1967 года он работал на местном телевидении и радио. В 1973 году Сагалаев переехал в Москву, где стал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В 1991 году он стал председателем Союза журналистов СССР.С декабря 1991-го по июль 1992 года журналист работал первым заместителем председателя и гендиректором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино". Национальную ассоциацию телерадиовещателей он возглавил в 1995 году.В 2018 году Эдуард Сагалаев стал Заслуженным журналистом Российской Федерации. Он также был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" III и IV степеней, ордена Дружбы и других наград.
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РИА Новости Крым
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эдуард сагалаев, дмитрий киселев, утраты, общество, культура, телевидение
Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

13:08 13.05.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭдуард Сагалаев
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом со ссылкой на гендиректора ассоциации Александра Широких сообщает РИА Новости.
"Да, умер сегодня", — сказал он, добавив, что причина смерти ему неизвестна.
Ушедший из жизни тележурналист и бывший главред информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения, и его учениками могут считаться многие нынешние мэтры тележурналистики, заявил тележурналист Дмитрий Киселев.
"Мой учитель. Привел меня на телевидение и благословил первые шаги. Талантливый человек, заражавший своим талантом многих. Создал новую стилистку отечественного телеэкрана, обогатив ее человеческими нотками", - сказал Киселев в комментарии РИА Новости.
Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде Узбекской ССР. С 1967 года он работал на местном телевидении и радио. В 1973 году Сагалаев переехал в Москву, где стал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В 1991 году он стал председателем Союза журналистов СССР.
С декабря 1991-го по июль 1992 года журналист работал первым заместителем председателя и гендиректором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино". Национальную ассоциацию телерадиовещателей он возглавил в 1995 году.
В 2018 году Эдуард Сагалаев стал Заслуженным журналистом Российской Федерации. Он также был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" III и IV степеней, ордена Дружбы и других наград.
Эдуард СагалаевДмитрий КиселевУтратыОбществоКультураТелевидение
 
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