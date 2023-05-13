https://crimea.ria.ru/20230513/umer-prezident-natsionalnoy-assotsiatsii-teleradioveschateley-eduard-sagalaev-1128703302.html

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом со ссылкой на гендиректора ассоциации Александра Широких... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T13:08

2023-05-13T13:08

2023-05-13T13:08

эдуард сагалаев

дмитрий киселев

утраты

общество

культура

телевидение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом со ссылкой на гендиректора ассоциации Александра Широких сообщает РИА Новости."Да, умер сегодня", — сказал он, добавив, что причина смерти ему неизвестна.Ушедший из жизни тележурналист и бывший главред информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения, и его учениками могут считаться многие нынешние мэтры тележурналистики, заявил тележурналист Дмитрий Киселев.Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде Узбекской ССР. С 1967 года он работал на местном телевидении и радио. В 1973 году Сагалаев переехал в Москву, где стал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В 1991 году он стал председателем Союза журналистов СССР.С декабря 1991-го по июль 1992 года журналист работал первым заместителем председателя и гендиректором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино". Национальную ассоциацию телерадиовещателей он возглавил в 1995 году.В 2018 году Эдуард Сагалаев стал Заслуженным журналистом Российской Федерации. Он также был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" III и IV степеней, ордена Дружбы и других наград.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдуард сагалаев, дмитрий киселев, утраты, общество, культура, телевидение