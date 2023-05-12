https://crimea.ria.ru/20230512/krymskaya-nastupatelnaya-operatsiya-kak-poluostrov-osvobozhdali-ot-natsistov-1128681452.html
Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов
Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов
12 мая исполняется 79 лет с завершения Крымской стратегической наступательной операции, по итогам которой удалось полностью разгромить немецкие войска в Крыму и РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T12:06
2023-05-12T12:06
2023-05-12T13:02
крым
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
78-я годовщина великой победы
день победы
история
видео
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128681317_0:24:560:339_1920x0_80_0_0_2e0ac5fd3caf4c427a9c00729f2fb935.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 12 мая исполняется 79 лет с завершения Крымской стратегической наступательной операции, по итогам которой удалось полностью разгромить немецкие войска в Крыму и освободить полуостров.Операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта (командующий – генерал армии Федор Толбухин) и Отдельной Приморской армии (генерал армии Андрей Еременко) во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал Филипп Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адмирал Сергей Горшков).Сухопутная оперативная группировка включала 30 стрелковых дивизий и две бригады морской пехоты: 470 тысяч человек, около шести тысяч орудий и минометов, 559 танков и самоходных орудий, 1 250 самолетов.В составе Черноморского флота и Азовской флотилии действовали линкор, четыре крейсера, шесть эсминцев, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 29 подводных лодок. Организованные партизанские силы в Крыму объединяли четыре тысячи человек.Операцию координировал начальник Генерального штаба РККА маршал Советского Союза Александр Василевский.8 апреля после пяти дней артподготовки части 51-й армии 4-го Украинского фронта нанесли удар с плацдарма на южном берегу Сиваша и спустя двое суток прорвали оборону противника, выйдя во фланг немецкой группировки на Перекопе. Одновременно 2-я гвардейская армия освободила Армянск. Утром 11 апреля введенный в прорыв 19-й танковый корпус с ходу овладел Джанкоем и двинулся на Симферополь.Войска Отдельной Приморской армии, начав наступление в ночь на 11 апреля, уже утром овладели Керчью.13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта и Ялта, а 15-16 апреля войска с трех сторон вышли в район Севастополя.7 мая при поддержке всей авиации фронта начался решающий штурм Севастополя. Ударные силы прорвали оборону противника на девятикилометровом участке и овладели Сапун-горой. 9 мая войска с севера, востока и юго-востока ворвались в город.Остатки немецкой 17-й армии отошли на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. 12 мая вражеские войска сложили оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойРусские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира
https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128681317_28:0:560:399_1920x0_80_0_0_e646876b2b2a213bbab221d86d3ade17.jpg
Крымская наступательная операция советских войск 1944 года
Крымская наступательная операция советских войск 1944 года
2023-05-12T12:06
true
PT0M50S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, 78-я годовщина великой победы, день победы, история, видео, севастополь
Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов
79 лет назад полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция
12:06 12.05.2023 (обновлено: 13:02 12.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 12 мая исполняется 79 лет с завершения Крымской стратегической наступательной операции, по итогам которой удалось полностью разгромить немецкие войска в Крыму и освободить полуостров.
Операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта (командующий – генерал армии Федор Толбухин) и Отдельной Приморской армии (генерал армии Андрей Еременко) во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал Филипп Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адмирал Сергей Горшков).
Сухопутная оперативная группировка включала 30 стрелковых дивизий и две бригады морской пехоты: 470 тысяч человек, около шести тысяч орудий и минометов, 559 танков и самоходных орудий, 1 250 самолетов.
В составе Черноморского флота и Азовской флотилии действовали линкор, четыре крейсера, шесть эсминцев, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 29 подводных лодок. Организованные партизанские силы в Крыму объединяли четыре тысячи человек.
Операцию координировал начальник Генерального штаба РККА маршал Советского Союза Александр Василевский.
8 апреля после пяти дней артподготовки части 51-й армии 4-го Украинского фронта нанесли удар с плацдарма на южном берегу Сиваша и спустя двое суток прорвали оборону противника, выйдя во фланг немецкой группировки на Перекопе. Одновременно 2-я гвардейская армия освободила Армянск. Утром 11 апреля введенный в прорыв 19-й танковый корпус с ходу овладел Джанкоем и двинулся на Симферополь.
Войска Отдельной Приморской армии, начав наступление в ночь на 11 апреля, уже утром овладели Керчью.
13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта и Ялта, а 15-16 апреля войска с трех сторон вышли в район Севастополя.
7 мая при поддержке всей авиации фронта начался решающий штурм Севастополя. Ударные силы прорвали оборону противника на девятикилометровом участке и овладели Сапун-горой. 9 мая войска с севера, востока и юго-востока ворвались в город.
Остатки немецкой 17-й армии отошли на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. 12 мая вражеские войска сложили оружие.
Читайте также на РИА Новости Крым: