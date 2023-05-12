https://crimea.ria.ru/20230512/krymskaya-nastupatelnaya-operatsiya-kak-poluostrov-osvobozhdali-ot-natsistov-1128681452.html

Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов

Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов

12 мая исполняется 79 лет с завершения Крымской стратегической наступательной операции, по итогам которой удалось полностью разгромить немецкие войска в Крыму и РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T12:06

2023-05-12T12:06

2023-05-12T13:02

крым

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

78-я годовщина великой победы

день победы

история

видео

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128681317_0:24:560:339_1920x0_80_0_0_2e0ac5fd3caf4c427a9c00729f2fb935.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 12 мая исполняется 79 лет с завершения Крымской стратегической наступательной операции, по итогам которой удалось полностью разгромить немецкие войска в Крыму и освободить полуостров.Операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта (командующий – генерал армии Федор Толбухин) и Отдельной Приморской армии (генерал армии Андрей Еременко) во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал Филипп Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адмирал Сергей Горшков).Сухопутная оперативная группировка включала 30 стрелковых дивизий и две бригады морской пехоты: 470 тысяч человек, около шести тысяч орудий и минометов, 559 танков и самоходных орудий, 1 250 самолетов.В составе Черноморского флота и Азовской флотилии действовали линкор, четыре крейсера, шесть эсминцев, 47 торпедных и 80 сторожевых катеров, 29 подводных лодок. Организованные партизанские силы в Крыму объединяли четыре тысячи человек.Операцию координировал начальник Генерального штаба РККА маршал Советского Союза Александр Василевский.8 апреля после пяти дней артподготовки части 51-й армии 4-го Украинского фронта нанесли удар с плацдарма на южном берегу Сиваша и спустя двое суток прорвали оборону противника, выйдя во фланг немецкой группировки на Перекопе. Одновременно 2-я гвардейская армия освободила Армянск. Утром 11 апреля введенный в прорыв 19-й танковый корпус с ходу овладел Джанкоем и двинулся на Симферополь.Войска Отдельной Приморской армии, начав наступление в ночь на 11 апреля, уже утром овладели Керчью.13 апреля были освобождены Евпатория, Симферополь и Феодосия, 14-15 апреля — Бахчисарай, Алушта и Ялта, а 15-16 апреля войска с трех сторон вышли в район Севастополя.7 мая при поддержке всей авиации фронта начался решающий штурм Севастополя. Ударные силы прорвали оборону противника на девятикилометровом участке и овладели Сапун-горой. 9 мая войска с севера, востока и юго-востока ворвались в город.Остатки немецкой 17-й армии отошли на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены. 12 мая вражеские войска сложили оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойРусские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира

https://crimea.ria.ru/20230408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крымская наступательная операция советских войск 1944 года Крымская наступательная операция советских войск 1944 года 2023-05-12T12:06 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, 78-я годовщина великой победы, день победы, история, видео, севастополь