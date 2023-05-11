https://crimea.ria.ru/20230511/v-sevastopole-na-tri-dnya-otklyuchat-gaz-1128644425.html

В Севастополе на три дня отключат газ

В Севастополе на три дня отключат газ - РИА Новости Крым, 11.05.2023

В Севастополе на три дня отключат газ

17 мая в связи с плановыми работами на газораспределительной станции в некоторых районах города будет отключен газ. Об сообщает пресс-служба ПАО... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T08:22

2023-05-11T08:22

2023-05-11T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 17 мая в связи с плановыми работами на газораспределительной станции в некоторых районах города будет отключен газ. Об сообщает пресс-служба ПАО "Севастопольгаз" в официальном Telegram-канале.В 06:30 17 мая приостановят подачу газа по адресам: ул. Шабалина 8а и Камышовое шоссе 43/1а.С девяти утра отключат потребителей в Балаклаве, поселках Первомайка, Штурмовое, Октябрь, ГРЭС, сел Черноречье, Хмельницкое, Сахарная головка, а также садовых товариществ: Черногорье, Виктория-Балаклава, Горный, Гавань, Гранит, Дергачи-3, Солнечная поляна, Дружба, Энергетик-5, Вишенка, Дергачи-2, Дергачи-1, Солнечный, Дергачи-4, Дергачи-5, Дружба, Радар.Кроме того, без газа останутся жители некоторых улиц Севастополя. С полным графиком отключений можно будет ознакомиться на сайте ПАО "Севастопольгаз".Регламентные работы будут проводиться несколько дней, после чего подачу поэтапно возобновят: с 19 по 20 мая в селах и частном секторе, с 19 по 21 мая в Балаклаве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подвели итоги отопительного сезонаПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыВ Крыму 18 сел на два дня останутся без газа

https://crimea.ria.ru/20230322/kogda-vse-naselennye-punkty-kryma-budut-s-gazom-1127706429.html

https://crimea.ria.ru/20221215/kogda-sela-sevastopolya-podklyuchat-k-gazu--otvet-vlastey-1125923548.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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