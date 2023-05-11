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В Севастополе на три дня отключат газ - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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В Севастополе на три дня отключат газ
В Севастополе на три дня отключат газ - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В Севастополе на три дня отключат газ
17 мая в связи с плановыми работами на газораспределительной станции в некоторых районах города будет отключен газ. Об сообщает пресс-служба ПАО... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T08:22
2023-05-11T08:22
севастополь
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 17 мая в связи с плановыми работами на газораспределительной станции в некоторых районах города будет отключен газ. Об сообщает пресс-служба ПАО "Севастопольгаз" в официальном Telegram-канале.В 06:30 17 мая приостановят подачу газа по адресам: ул. Шабалина 8а и Камышовое шоссе 43/1а.С девяти утра отключат потребителей в Балаклаве, поселках Первомайка, Штурмовое, Октябрь, ГРЭС, сел Черноречье, Хмельницкое, Сахарная головка, а также садовых товариществ: Черногорье, Виктория-Балаклава, Горный, Гавань, Гранит, Дергачи-3, Солнечная поляна, Дружба, Энергетик-5, Вишенка, Дергачи-2, Дергачи-1, Солнечный, Дергачи-4, Дергачи-5, Дружба, Радар.Кроме того, без газа останутся жители некоторых улиц Севастополя. С полным графиком отключений можно будет ознакомиться на сайте ПАО "Севастопольгаз".Регламентные работы будут проводиться несколько дней, после чего подачу поэтапно возобновят: с 19 по 20 мая в селах и частном секторе, с 19 по 21 мая в Балаклаве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подвели итоги отопительного сезонаПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыВ Крыму 18 сел на два дня останутся без газа
https://crimea.ria.ru/20230322/kogda-vse-naselennye-punkty-kryma-budut-s-gazom-1127706429.html
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В Севастополе на три дня отключат газ

В Севастополе из-за плановых работ на магистральных газопроводах на три дня отключат газ

08:22 11.05.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 17 мая в связи с плановыми работами на газораспределительной станции в некоторых районах города будет отключен газ. Об сообщает пресс-служба ПАО "Севастопольгаз" в официальном Telegram-канале.
"Регламентные работы необходимы для бесперебойного газоснабжения потребителей в дальнейшем", - отмечается в сообщении.
В 06:30 17 мая приостановят подачу газа по адресам: ул. Шабалина 8а и Камышовое шоссе 43/1а.
газ - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 18:41
Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
С девяти утра отключат потребителей в Балаклаве, поселках Первомайка, Штурмовое, Октябрь, ГРЭС, сел Черноречье, Хмельницкое, Сахарная головка, а также садовых товариществ: Черногорье, Виктория-Балаклава, Горный, Гавань, Гранит, Дергачи-3, Солнечная поляна, Дружба, Энергетик-5, Вишенка, Дергачи-2, Дергачи-1, Солнечный, Дергачи-4, Дергачи-5, Дружба, Радар.
Кроме того, без газа останутся жители некоторых улиц Севастополя. С полным графиком отключений можно будет ознакомиться на сайте ПАО "Севастопольгаз".
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Когда в села Севастополя придет газ
Регламентные работы будут проводиться несколько дней, после чего подачу поэтапно возобновят: с 19 по 20 мая в селах и частном секторе, с 19 по 21 мая в Балаклаве.
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