https://crimea.ria.ru/20230510/vozmeschenie-uscherba-biznes-belgorodskoy-oblasti-poluchit-kompensatsiyu-1128650495.html

Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию

Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию

46 грантов на сумму в 400 млн рублей выдадут предпринимателям Белгородской области в качестве компенсации за ущерб, нанесенный обстрелами со стороны ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T19:53

2023-05-10T19:53

2023-05-10T19:53

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

экономика

бизнес

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. 46 грантов на сумму в 400 млн рублей выдадут предпринимателям Белгородской области в качестве компенсации за ущерб, нанесенный обстрелами со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам губернатора, речь идет о "половине средств", полученных областью из федерального бюджета. Перечисление средств начнется уже в среду, 10 мая, заверил он.Также Гладков напомнил, что по решению правительства РФ Белгородской области дополнительно выделили почти 800 млн рублей из резервного фонда, чтобы поддержать бизнес, пострадавший от обстрелов со стороны ВСУКак отметил губернатор, почти 700 млн рублей из выделенных средств, пойдут "на гранты в форме субсидий на восстановление и поддержание" работы предприятий и бизнеса, который пострадал из-за обстрелов. Кроме того, 100 млн рублей потратят на льготное микрокредитование субъектов МСП под 1% годовых.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей, граничащие с Украиной ,часто страдают от обстрелов со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино в Белгородской области. Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, экономика, бизнес, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости