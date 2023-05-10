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Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию
Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию
46 грантов на сумму в 400 млн рублей выдадут предпринимателям Белгородской области в качестве компенсации за ущерб, нанесенный обстрелами со стороны ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T19:53
2023-05-10T19:53
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
экономика
бизнес
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. 46 грантов на сумму в 400 млн рублей выдадут предпринимателям Белгородской области в качестве компенсации за ущерб, нанесенный обстрелами со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам губернатора, речь идет о "половине средств", полученных областью из федерального бюджета. Перечисление средств начнется уже в среду, 10 мая, заверил он.Также Гладков напомнил, что по решению правительства РФ Белгородской области дополнительно выделили почти 800 млн рублей из резервного фонда, чтобы поддержать бизнес, пострадавший от обстрелов со стороны ВСУКак отметил губернатор, почти 700 млн рублей из выделенных средств, пойдут "на гранты в форме субсидий на восстановление и поддержание" работы предприятий и бизнеса, который пострадал из-за обстрелов. Кроме того, 100 млн рублей потратят на льготное микрокредитование субъектов МСП под 1% годовых.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей, граничащие с Украиной ,часто страдают от обстрелов со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино в Белгородской области. Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и автоВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского сада
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, экономика, бизнес, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости
Возмещение ущерба: бизнес Белгородской области получит компенсацию

В Белгородской области пострадавший от обстрелов ВСУ бизнес получит 400 млн рублей

19:53 10.05.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгородской области пострадавший от обрела бизнес получит гранты на 400 млн рублей
В Белгородской области пострадавший от обрела бизнес получит гранты на 400 млн рублей
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. 46 грантов на сумму в 400 млн рублей выдадут предпринимателям Белгородской области в качестве компенсации за ущерб, нанесенный обстрелами со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Комиссией принято решение выдать 46 грантов 28 компаниям и 18 индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки, на общую сумму порядка 400 млн рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, речь идет о "половине средств", полученных областью из федерального бюджета. Перечисление средств начнется уже в среду, 10 мая, заверил он.
Также Гладков напомнил, что по решению правительства РФ Белгородской области дополнительно выделили почти 800 млн рублей из резервного фонда, чтобы поддержать бизнес, пострадавший от обстрелов со стороны ВСУ
Как отметил губернатор, почти 700 млн рублей из выделенных средств, пойдут "на гранты в форме субсидий на восстановление и поддержание" работы предприятий и бизнеса, который пострадал из-за обстрелов. Кроме того, 100 млн рублей потратят на льготное микрокредитование субъектов МСП под 1% годовых.
Территории Курской, Белгородской и Брянской областей, граничащие с Украиной ,часто страдают от обстрелов со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино в Белгородской области. Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковЭкономикаБизнесВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовости
 
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