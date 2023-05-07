https://crimea.ria.ru/20230507/veter-usilitsya-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1128584896.html

Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье погоду в Крыму будет определять Скандинавский антициклон, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T00:01

2023-05-07T00:01

2023-05-07T00:01

крым

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111855/66/1118556628_0:89:3152:1861_1920x0_80_0_0_35bffdc9ccb69105e3dc4e785d3396ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Скандинавский антициклон, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью +10…12, днем +15...17 градусов.В Севастополе в воскресенье будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Ночью +10…12, днем +18…20 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. В ночное время 10-12 градусов выше нуля, днем +18…20.В Евпатории, Судаке и Евпатории температура воздуха ночью будет аналогичной, днем +16…18 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силыКрым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое

https://crimea.ria.ru/20230505/vtorzhenie-kholoda-prognoz-dlya-kryma-na-subbotu-i-voskresene---fobos-1128559465.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма