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Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять Скандинавский антициклон, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Скандинавский антициклон, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью +10…12, днем +15...17 градусов.В Севастополе в воскресенье будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Ночью +10…12, днем +18…20 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. В ночное время 10-12 градусов выше нуля, днем +18…20.В Евпатории, Судаке и Евпатории температура воздуха ночью будет аналогичной, днем +16…18 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силыКрым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое
https://crimea.ria.ru/20230505/vtorzhenie-kholoda-prognoz-dlya-kryma-na-subbotu-i-voskresene---fobos-1128559465.html
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Ветер усилится: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье антициклон принесет в Крым сильный ветер и до 19 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Скандинавский антициклон, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах вероятны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…13 градусов; днем +14…19, в горах +7…12", - рассказали синоптики.
В Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью +10…12, днем +15...17 градусов.
В Севастополе в воскресенье будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Ночью +10…12, днем +18…20 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. В ночное время 10-12 градусов выше нуля, днем +18…20.
В Евпатории, Судаке и Евпатории температура воздуха ночью будет аналогичной, днем +16…18 градусов.
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