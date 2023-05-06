https://crimea.ria.ru/20230506/vykatilas-iz-kovsha-v-sevastopole-stroiteli-natknulis-na-aviabombu-1128574198.html

Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу

Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве "Школы искусств" на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический". РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T11:23

2023-05-06T11:23

2023-05-06T11:23

севастополь

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

общество

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве "Школы искусств" на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Опасную находку уже обследовали взрывотехники ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю."На территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" специалисты инженерного подразделения ОМОН "Беркут-С" Росгвардии выполнили обследование авиационного снаряда периода войны. Опасная находка выкатилась из ковша при выемке грунта", - говорится в сообщении.Прибыв на место, саперы инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю установили, что находка строителей - это авиаснаряд АО-25 времен Великой Отечественной войны.Боеприпас передан взрывотехникам для дальнейшей утилизации на полигоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследованиеВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеНеразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230310/vzorvut-v-zhilom-rayone-v-sevastopole-v-snt-gotovyatsya-unichtozhit-bombu-1127455842.html

севастополь

херсонес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", общество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости крыма, происшествия, безопасность республики крым и севастополя