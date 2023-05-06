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Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу
Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве "Школы искусств" на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический". РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T11:23
2023-05-06T11:23
севастополь
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
общество
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве "Школы искусств" на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Опасную находку уже обследовали взрывотехники ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю."На территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" специалисты инженерного подразделения ОМОН "Беркут-С" Росгвардии выполнили обследование авиационного снаряда периода войны. Опасная находка выкатилась из ковша при выемке грунта", - говорится в сообщении.Прибыв на место, саперы инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю установили, что находка строителей - это авиаснаряд АО-25 времен Великой Отечественной войны.Боеприпас передан взрывотехникам для дальнейшей утилизации на полигоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Минометная мина в мусорном баке: полиция Севастополя ведет расследованиеВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеНеразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230310/vzorvut-v-zhilom-rayone-v-sevastopole-v-snt-gotovyatsya-unichtozhit-bombu-1127455842.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", общество, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости крыма, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Выкатилась из ковша: в Севастополе строители наткнулись на авиабомбу

На территории Херсонеса в Севастополе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

11:23 06.05.2023
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюНа территории Херсонеса нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
На территории Херсонеса нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве "Школы искусств" на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Опасную находку уже обследовали взрывотехники ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по РК и Севастополю.
"На территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" специалисты инженерного подразделения ОМОН "Беркут-С" Росгвардии выполнили обследование авиационного снаряда периода войны. Опасная находка выкатилась из ковша при выемке грунта", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС
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Прибыв на место, саперы инженерно-технической группы ОМОН "Беркут-С" Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю установили, что находка строителей - это авиаснаряд АО-25 времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас передан взрывотехникам для дальнейшей утилизации на полигоне.
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СевастопольХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ОбществоРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Новости КрымаПроисшествияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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