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В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело
В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело
Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов в заказнике "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T17:36
2023-05-05T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов в заказнике "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уголовное производство начато по материалам Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.К проверке исполнения требования законодательств привлекли специалистов ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства". Причиненный городу ущерб экспеты оценили почти в 46 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере. Ход и результаты расследования дела – на контроле надзорного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
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РИА Новости Крым
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4.7
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прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, крым, новости, природа, росприроднадзор, новости крыма
В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело

Прокуратура: возбуждено уголовное дело по факту уничтожения дубов в заказнике "Байдарский"

17:36 05.05.2023
 
© Фото: pixabay.comТопор
Топор
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов в заказнике "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное производство начато по материалам Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.
"Установлено, что в пределах Терновского участкового лесничества на территории Государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский" в отсутствие разрешительных документов вырублены деревья породы дуб", – сообщили в прокуратуре.
К проверке исполнения требования законодательств привлекли специалистов ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства". Причиненный городу ущерб экспеты оценили почти в 46 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере. Ход и результаты расследования дела – на контроле надзорного ведомства.
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