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В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело
В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело
Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов в заказнике "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T17:36
2023-05-05T17:36
2023-05-05T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов в заказнике "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уголовное производство начато по материалам Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.К проверке исполнения требования законодательств привлекли специалистов ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства". Причиненный городу ущерб экспеты оценили почти в 46 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере. Ход и результаты расследования дела – на контроле надзорного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
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прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, крым, новости, природа, росприроднадзор, новости крыма
В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело
Прокуратура: возбуждено уголовное дело по факту уничтожения дубов в заказнике "Байдарский"