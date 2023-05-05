https://crimea.ria.ru/20230505/v-sevastopole-vyrubili-duby-v-zakaznike--vozbuzhdeno-delo-1128562903.html

В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело

В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Севастополе вырубили дубы в заказнике – возбуждено дело

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов в заказнике "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T17:36

2023-05-05T17:36

2023-05-05T17:36

прокуратура города севастополя

севастополь

происшествия

крым

новости

природа

росприроднадзор

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118657939_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_be6b355ab577a140255f1f81fdda3032.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки дубов в заказнике "Байдарский". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уголовное производство начато по материалам Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.К проверке исполнения требования законодательств привлекли специалистов ГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства". Причиненный городу ущерб экспеты оценили почти в 46 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере. Ход и результаты расследования дела – на контроле надзорного ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млн Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, крым, новости, природа, росприроднадзор, новости крыма