https://crimea.ria.ru/20230505/v-krymu-pod-sud-poydet-bukhgalter-za-seriyu-khischeniy-i-krupnoe-moshennichestvo-1128564574.html

В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество

В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество

40-летняя жительница Симферополя пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере и серию хищений денежных средств у своего работодателя. Об этом... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 40-летняя жительница Симферополя пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере и серию хищений денежных средств у своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Кроме того, с целью хищения она незаконно изготовила 97 подложных электронных платежных поручений, которые подписаны USB-ключом электронной подписи без соответствующего разрешения владельца."Всего в ходе следствия была установлена серия из 98 экономических преступлений со стороны бухгалтера на сумму более 1,6 млн рублей, - уточнили в крымском управлении Следкома России. - Вина в совершении преступлений подтверждается результатами проведенной бухгалтерской судебной экспертизы, показаниями свидетелей, данных в ходе допросов и очных ставок, материалами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров предметов и документов, а также иными материалами уголовного дела".Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млнМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмыЖитель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, алушта, финансы, закон и право, мошенничество, общество