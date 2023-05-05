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В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество
В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество
40-летняя жительница Симферополя пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере и серию хищений денежных средств у своего работодателя. Об этом... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T17:19
2023-05-05T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 40-летняя жительница Симферополя пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере и серию хищений денежных средств у своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Кроме того, с целью хищения она незаконно изготовила 97 подложных электронных платежных поручений, которые подписаны USB-ключом электронной подписи без соответствующего разрешения владельца."Всего в ходе следствия была установлена серия из 98 экономических преступлений со стороны бухгалтера на сумму более 1,6 млн рублей, - уточнили в крымском управлении Следкома России. - Вина в совершении преступлений подтверждается результатами проведенной бухгалтерской судебной экспертизы, показаниями свидетелей, данных в ходе допросов и очных ставок, материалами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров предметов и документов, а также иными материалами уголовного дела".Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млнМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмыЖитель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, алушта, финансы, закон и право, мошенничество, общество
В Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество

В Алуште бухгалтер обвиняется в серии хищений у работодателя и мошенничестве

17:19 05.05.2023 (обновлено: 17:27 05.05.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 40-летняя жительница Симферополя пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере и серию хищений денежных средств у своего работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Обвиняемая, оказывая предпринимателю услуги по бухгалтерскому учету и пользуясь доверительными отношениями, получила от него USB-ключ электронной подписи банковского учреждения. С его помощью она в период с мая 2021 по август 2022 года осуществляла незаконные электронные переводы денежных средств на свой банковский счет и счета своих знакомых", - говорится в сообщении ведомства
Кроме того, с целью хищения она незаконно изготовила 97 подложных электронных платежных поручений, которые подписаны USB-ключом электронной подписи без соответствующего разрешения владельца.
"Всего в ходе следствия была установлена серия из 98 экономических преступлений со стороны бухгалтера на сумму более 1,6 млн рублей, - уточнили в крымском управлении Следкома России. - Вина в совершении преступлений подтверждается результатами проведенной бухгалтерской судебной экспертизы, показаниями свидетелей, данных в ходе допросов и очных ставок, материалами оперативно-розыскной деятельности, протоколами осмотров предметов и документов, а также иными материалами уголовного дела".
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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