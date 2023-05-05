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В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее болезнь была выявлена у 45 человек.
2023-05-05T11:31
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Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 488 положительных на COVID-19.Летальных случаев за минувшие сутки не регистрировали. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще семь человек, летальных случаев не зафиксировано.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 581 человек, выздоровели – 98 879. Скончались за весь период пандемии 2596.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 4 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. Госпитализированы 773 пациентов, что на 16,8% ниже предыдущего показателя.Выздоровело за сутки 7 482 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокКорь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация
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В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки 41 человек заболели COVID-19

11:31 05.05.2023 (обновлено: 12:31 05.05.2023)
 
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В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее болезнь была выявлена у 45 человек.
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе на 5 мая

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 488 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 896 человек. Выздоровели за сутки 28 человек, за весь период – 209 011", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных случаев за минувшие сутки не регистрировали. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.

Коронавирус в Севастополе

В городе заболели еще семь человек, летальных случаев не зафиксировано.
"В ковидные стационары Севастополя за сутки госпитализированы 5 человек, выписаны с выздоровлением 13 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 581 человек, выздоровели – 98 879. Скончались за весь период пандемии 2596.

Коронавирус в России

В России выявлено 4 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. Госпитализированы 773 пациентов, что на 16,8% ниже предыдущего показателя.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 7 482 человек.
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