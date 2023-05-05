https://crimea.ria.ru/20230505/v-krymu-i-sevastopole-desyatki-novykh-sluchaev-covid-19-1128550112.html

В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее болезнь была выявлена у 45 человек.

2023-05-05T11:31

2023-05-05T11:31

2023-05-05T12:31

коронавирус

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

общество

крым

новости

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/01/1122542897_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_5ae5ead31ea79fadc4bfc16857f51bcc.jpg

Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 488 положительных на COVID-19.Летальных случаев за минувшие сутки не регистрировали. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще семь человек, летальных случаев не зафиксировано.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 581 человек, выздоровели – 98 879. Скончались за весь период пандемии 2596.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 4 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 32 человека. Госпитализированы 773 пациентов, что на 16,8% ниже предыдущего показателя.Выздоровело за сутки 7 482 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокКорь наступает: кого коснется подчищающая иммунизация

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, общество, крым, новости, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, инфографика