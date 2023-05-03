https://crimea.ria.ru/20230503/desyatki-zabolevshikh-i-umershiy-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1128502332.html

Десятки заболевших и умерший: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Десятки заболевших и умерший: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Десятки заболевших и умерший: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, умер один пациент с подтвержденным диагнозом. Днем ранее болезнь была выявлена у 46 человек.

2023-05-03T11:37

2023-05-03T11:37

2023-05-03T11:37

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Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 416 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы два пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 879 человек. Выписаны за сутки 67 человек, за весь период – 208 924", - сообщается на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще четыре человека, скончался один пациент с подтвержденным диагнозом."В ковидные стационары Севастополя госпитализированных за сутки не было, выписаны с выздоровлением 22 человека", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 567 человек, выздоровели – 98 853. Скончались за весь период пандемии 2596.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 3 214 новых случаев заражения коронавирусом, умерли за сутки 33 человека. Госпитализированы 1054 пациента, что на 221,3% больше показателя прошлого дня."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 65 регионах, снижение произошло в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 6 549 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID пошел на спад: сводка по Крыму и СевастополюОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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