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COVID пошел на спад: сводка по Крыму и Севастополю
COVID пошел на спад: сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 02.05.2023
COVID пошел на спад: сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 69 человек.
2023-05-02T12:22
2023-05-02T12:22
2023-05-02T12:22
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COVID в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано еще 37 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 380 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 877 человека. Количество выздоровевших составляет 42 человека, за весь период – 208 857", - сообщается на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID в СевастополеВ городе заболели еще девять человек, смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом не было."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 11", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 563 человека, выздоровели – 98 831. Скончались за весь период 2 595 человек.COVID в РоссииВ стране выявлено 3 404 новых случая заражения, умерли за сутки 30 человек. Госпитализированы в медучреждения 328 пациентов."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах, снижение произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 28 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.Выздоровело за сутки 4 503 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данныеВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЛекарства нет: от кори спасет только вакцинация
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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COVID пошел на спад: сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе заболели COVID-19 еще 46 человек
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 69 человек.
COVID в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано еще 37 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 380 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 877 человека. Количество выздоровевших составляет 42 человека, за весь период – 208 857", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.
COVID в Севастополе
В городе заболели еще девять человек, смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом не было.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 11", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 563 человека, выздоровели – 98 831. Скончались за весь период 2 595 человек.
COVID в России
В стране выявлено 3 404 новых случая заражения, умерли за сутки 30 человек. Госпитализированы в медучреждения 328 пациентов.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах, снижение произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 28 субъектах РФ", - уточнили в оперштабе.
Выздоровело за сутки 4 503 человека.
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