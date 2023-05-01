https://crimea.ria.ru/20230501/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-operativnye-dannye-1128460581.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные

За минувшие сутки в Крыму и Севастополе ковидом заболели 69 человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 47 пациентов. РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T11:23

2023-05-01T11:23

2023-05-01T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму и Севастополе ковидом заболели 69 человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 47 пациентов.COVID в КрымуВ Крыму за сутки диагноз подтвержден у 41 человека, в стационары госпитализировали девять пацинетов, выписаны с выздоровлением 39 человек."Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Количество смертей от осложнений болезни в регионе не изменилось - 5 428. Всего с момента начала пандемии в регионе переболели ковидом 216 343 человека, выздоровели 208 815, из них в стационарах получили лечение 63 872 пациента", - уточнили в крымском минздраве.COVID в СевастополеВ Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 28 заболевших, выздоровел 21 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, летальных случаев не зафиксировано. За все время в городе диагноз подтвержден у 101 554 пациентов. Выздоровели за весь период 98 820 человек. Скончались от ковида 2 595 заболевших.COVID в РоссииВ стране выявлено 4 242 новых случаев заражения, умер за сутки 31 человек. В медучреждения России госпитализированы 364 пациента с подтвержденным диагнозом. Выздоровел за сутки 4 681 пациент.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЛекарства нет: от кори спасет только вакцинацияШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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