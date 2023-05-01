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Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные
За минувшие сутки в Крыму и Севастополе ковидом заболели 69 человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 47 пациентов. РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T11:23
2023-05-01T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму и Севастополе ковидом заболели 69 человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 47 пациентов.COVID в КрымуВ Крыму за сутки диагноз подтвержден у 41 человека, в стационары госпитализировали девять пацинетов, выписаны с выздоровлением 39 человек."Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Количество смертей от осложнений болезни в регионе не изменилось - 5 428. Всего с момента начала пандемии в регионе переболели ковидом 216 343 человека, выздоровели 208 815, из них в стационарах получили лечение 63 872 пациента", - уточнили в крымском минздраве.COVID в СевастополеВ Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 28 заболевших, выздоровел 21 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, летальных случаев не зафиксировано. За все время в городе диагноз подтвержден у 101 554 пациентов. Выздоровели за весь период 98 820 человек. Скончались от ковида 2 595 заболевших.COVID в РоссииВ стране выявлено 4 242 новых случаев заражения, умер за сутки 31 человек. В медучреждения России госпитализированы 364 пациента с подтвержденным диагнозом. Выздоровел за сутки 4 681 пациент.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаЛекарства нет: от кори спасет только вакцинацияШтамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения
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РИА Новости Крым
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коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативные данные

В Крыму и Севастополе за сутки выявлено 69 заболевших COVID

11:23 01.05.2023
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму и Севастополе ковидом заболели 69 человек. Днем ранее болезнь была выявлена у 47 пациентов.

COVID в Крыму

В Крыму за сутки диагноз подтвержден у 41 человека, в стационары госпитализировали девять пацинетов, выписаны с выздоровлением 39 человек.
"Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Количество смертей от осложнений болезни в регионе не изменилось - 5 428. Всего с момента начала пандемии в регионе переболели ковидом 216 343 человека, выздоровели 208 815, из них в стационарах получили лечение 63 872 пациента", - уточнили в крымском минздраве.

COVID в Севастополе

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 28 заболевших, выздоровел 21 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, летальных случаев не зафиксировано.
За все время в городе диагноз подтвержден у 101 554 пациентов. Выздоровели за весь период 98 820 человек. Скончались от ковида 2 595 заболевших.

COVID в России

В стране выявлено 4 242 новых случаев заражения, умер за сутки 31 человек. В медучреждения России госпитализированы 364 пациента с подтвержденным диагнозом. Выздоровел за сутки 4 681 пациент.
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