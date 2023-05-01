https://crimea.ria.ru/20230501/biznes-dlya-mam-i-dlinnye-vykhodnye-chto-zhdet-rossiyan-v-mae-1128417234.html

Бизнес для мам и длинные выходные: что ждет россиян в мае

Бизнес для мам и длинные выходные: что ждет россиян в мае - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Бизнес для мам и длинные выходные: что ждет россиян в мае

В мае семьям участников СВО упростят получение мер поддержки, слишком дешевые ипотеки ограничат, мам научат вести бизнес, а школьников накормят по новым... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T08:01

2023-05-01T08:01

2023-05-01T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В мае семьям участников СВО упростят получение мер поддержки, слишком дешевые ипотеки ограничат, мам научат вести бизнес, а школьников накормят по новым стандартам, еще всех россиян ожидают длинные выходные. Подробнее об этих и других новшествах последнего весеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Пенсии и социальные выплатыПенсионерам, которые уволились в декабре прошлого года, проиндексируют пенсию, то же касается россиян, достигших 80-летия. А вот повышение социальных и страховых пенсий пока не планируется.Еще одно нововведение касается мер поддержки семьям участников спецоперации. Если сведений о месте нахождения военнослужащего нет в течение полугода, он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о гибели пропавшего без вести, его смогут объявить умершим. Это упростит процедуры получения социальных выплат их родственниками.Банковский секторИпотечные программы с экстремально низкими ставками ограничат. Речь идет о слишком дешевых ипотечных кредитах не соответствующих рыночным реалиям. С 30 мая Банк России перестанет стимулировать выдачу таких кредитов и финучреждениям придется формировать резервы под них самостоятельно. Так законодатель пытается бороться с застройщиками, которые предлагают низкие ставки за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%.С 18 мая банки начнут получать от налоговой информацию об умерших клиентах в течение двух дней после смерти человека. Налоговым органам такие сведения обязаны будут направлять органы ЗАГС в онлайн-формате для снятия гражданина c учета. Получив от ФНС информацию, банк немедленно заблокирует карты, счета и вклады умершего. Деньгами спустя шесть месяцев смогут распоряжаться наследники. Исключение — завещание.Раньше банк узнавал о смерти клиента от наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемным кредитом, за который человек переставал платить.Школьные новостиРоссийских школьников теперь будут кормить по новым правилам - законодатель изменил типовые условия контрактов на оказание услуг питания детей в образовательных организациях.В частности из меню запретили исключать горячее питание, еще поставщикам рекомендовано учитывать национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения. Это должны контролировать региональные власти.Еще в мае стартует экзаменационная кампания по сдаче ЕГЭ – 2023. Она начнется с 26 мая и продлится до 1 июля. 26-го школьники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии, 29-го – по русскому языку, 1 июня – по математике, 5-го по истории и физике, 8 июня – по обществознанию, 13 июня – иностранный язык письменно, 16-17 – устный иностранный и биологию, 19-20 июня – информатику и ИКТ. С 22 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов. В мае также начинается экзаменационная кампания по ОГЭ.Бизнес для мамМинэкономразвития России в марте перезапускает проект по развитию предпринимательства для женщин с детьми или в декретном отпуске. Проект так и называется – "Мама-предприниматель". Участницы смогут пройти тренинги и получить гранты на реализацию своих бизнес-планов.В регионах программа пройдет с 1 мая по 1 октября в центрах "Мой бизнес", действующих в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Эффективному ведению бизнеса в этом году планируют обучить 1,5 тысячи россиянок.Майские праздникиВ мае россияне традиционно отмечают два значимых праздника: в первый день месяца Весны и Труда, 9 мая – День Победы в Великой отечественной войне.Поскольку праздник Весны и Труда в 2023 году приходится на понедельник, выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с 78-летием Великой Победы: с 6 по 9 мая.В этом году власти Крыма, Севастополя и ряда других российских регионов приняли решение от отмене парада Победы из соображений безопасности. Акция "Бессмертный полк" по всей стране пройдет в "различных форматах" без шествия.Какие еще новшества ждут…… родителей: прием заявлений на отдых детей в детских оздоровительных лагерях в Севастополе начнется 2 мая. Власти города предупредили, что путевок на всех может не хватить. Дети участников специальной военной операции, а также инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей "будут обеспечиваться путевками во внеочередном порядке".… призывников: в мае в России продолжится призыв в Вооруженные силы страны, который стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля включительно. Срочной службе подлежат россияне от 18 до 27 лет, в последующем планируется увеличить призывной возраст до 30 лет.…осужденных: взятие образца ДНК отныне становится обязательным для всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в том числе при административных арестах. Реабилитированные граждане могут потребовать уничтожить их образцы. Изменения помогут в раскрытии и расследовании преступлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротовВ Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России

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https://crimea.ria.ru/20230409/kak-pravilno-podgotovitsya-k-sdache-ege--psikholog-1127986152.html

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https://crimea.ria.ru/20230426/popolnenie-vs-rf-iz-kryma-na-srochku-torzhestvenno-otpravili-prizyvnikov-1128377669.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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