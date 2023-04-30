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Умер Вячеслав Зайцев - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Умер Вячеслав Зайцев
Умер Вячеслав Зайцев - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Умер Вячеслав Зайцев
Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T20:09
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россия
утраты
культура
мода
модельер вячеслав зайцев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.Легендарный кутюрье родился 2 марта 1938 года в Москве. За время своей карьеры стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России. Его первым местом работы стала Экспериментально-техническая швейная фабрика Мособлсовнархоза, где он создал коллекцию рабочей одежды для женщин-тружениц села.В 1965 году модельер стал художественнымо руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда уволился спустя почти 20 лет. Кутюрье ушел работать в ателье, впоследствии ставшее Московским домом моды. Позже Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показывать свои работы на неделях высокой моды в Париже. Модельер награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, Бельгии, Эстонии. Пять живописных и графических произведений кутюрье принадлежат Государственной Третьяковской галерее.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, утраты, культура, мода, модельер вячеслав зайцев, общество
Умер Вячеслав Зайцев

СМИ: умер модельер Вячеслав Зайцев

20:09 30.04.2023 (обновлено: 20:26 30.04.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Князев / Перейти в фотобанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев
Художник-модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости . Андрей Князев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Указывается, что модельер в воскресенье попал в больницу с внутренним кровотечением, где и скончался в реанимации.
Легендарный кутюрье родился 2 марта 1938 года в Москве. За время своей карьеры стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России. Его первым местом работы стала Экспериментально-техническая швейная фабрика Мособлсовнархоза, где он создал коллекцию рабочей одежды для женщин-тружениц села.
В 1965 году модельер стал художественнымо руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда уволился спустя почти 20 лет. Кутюрье ушел работать в ателье, впоследствии ставшее Московским домом моды.
Позже Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показывать свои работы на неделях высокой моды в Париже. Модельер награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.
Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, Бельгии, Эстонии. Пять живописных и графических произведений кутюрье принадлежат Государственной Третьяковской галерее.
РоссияУтратыКультураМодаМодельер Вячеслав ЗайцевОбщество
 
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