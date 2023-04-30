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Умер Вячеслав Зайцев
Умер Вячеслав Зайцев - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Умер Вячеслав Зайцев
Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T20:09
2023-04-30T20:09
2023-04-30T20:26
россия
утраты
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мода
модельер вячеслав зайцев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.Легендарный кутюрье родился 2 марта 1938 года в Москве. За время своей карьеры стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России. Его первым местом работы стала Экспериментально-техническая швейная фабрика Мособлсовнархоза, где он создал коллекцию рабочей одежды для женщин-тружениц села.В 1965 году модельер стал художественнымо руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда уволился спустя почти 20 лет. Кутюрье ушел работать в ателье, впоследствии ставшее Московским домом моды. Позже Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показывать свои работы на неделях высокой моды в Париже. Модельер награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, Бельгии, Эстонии. Пять живописных и графических произведений кутюрье принадлежат Государственной Третьяковской галерее.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, утраты, культура, мода, модельер вячеслав зайцев, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым.
Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ
.
Указывается, что модельер в воскресенье попал в больницу с внутренним кровотечением, где и скончался в реанимации.
Легендарный кутюрье родился 2 марта 1938 года в Москве. За время своей карьеры стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России. Его первым местом работы стала Экспериментально-техническая швейная фабрика Мособлсовнархоза, где он создал коллекцию рабочей одежды для женщин-тружениц села.
В 1965 году модельер стал художественнымо руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда уволился спустя почти 20 лет. Кутюрье ушел работать в ателье, впоследствии ставшее Московским домом моды.
Позже Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показывать свои работы на неделях высокой моды в Париже. Модельер награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.
Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, Бельгии, Эстонии. Пять живописных и графических произведений кутюрье принадлежат Государственной Третьяковской галерее.