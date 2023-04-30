https://crimea.ria.ru/20230430/umer-vyacheslav-zaytsev-1128453739.html

Умер Вячеслав Зайцев

Умер Вячеслав Зайцев - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Умер Вячеслав Зайцев

Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T20:09

2023-04-30T20:09

2023-04-30T20:26

россия

утраты

культура

мода

модельер вячеслав зайцев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Знаменитый российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.Легендарный кутюрье родился 2 марта 1938 года в Москве. За время своей карьеры стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России. Его первым местом работы стала Экспериментально-техническая швейная фабрика Мособлсовнархоза, где он создал коллекцию рабочей одежды для женщин-тружениц села.В 1965 году модельер стал художественнымо руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда уволился спустя почти 20 лет. Кутюрье ушел работать в ателье, впоследствии ставшее Московским домом моды. Позже Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показывать свои работы на неделях высокой моды в Париже. Модельер награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.Персональные выставки Зайцева неоднократно проходили в США, Бельгии, Эстонии. Пять живописных и графических произведений кутюрье принадлежат Государственной Третьяковской галерее.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, утраты, культура, мода, модельер вячеслав зайцев, общество