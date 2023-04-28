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Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео
Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео
Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T17:34
2023-04-28T17:34
2023-04-28T17:48
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владимир путин (политик)
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Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Встреча была приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно проходит в Таврическом дворце.На мероприятии обсуждались, в том числе, вопросы соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей, состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео
Путин принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге
17:34 28.04.2023 (обновлено: 17:48 28.04.2023)