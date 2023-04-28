https://crimea.ria.ru/20230428/putin-vystupaet-pered-chlenami-soveta-zakonodateley-pryamaya-translyatsiya-1128419267.html

Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео

Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео

Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T17:34

2023-04-28T17:34

2023-04-28T17:48

россия

владимир путин (политик)

политика

санкт-петербург

прямая трансляция

видео

сво

экономика

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1c/1128419644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6efb879020f45273181b61b5b1c89bc.jpg

Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Встреча была приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно проходит в Таврическом дворце.На мероприятии обсуждались, в том числе, вопросы соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей, состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.

россия

санкт-петербург

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), политика, санкт-петербург, прямая трансляция, видео, сво, экономика, новые регионы россии, видео