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Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео
Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео
Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T17:34
2023-04-28T17:48
россия
владимир путин (политик)
политика
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Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Встреча была приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно проходит в Таврическом дворце.На мероприятии обсуждались, в том числе, вопросы соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей, состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.
россия
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россия, владимир путин (политик), политика, санкт-петербург, прямая трансляция, видео, сво, экономика, новые регионы россии, видео
Путин выступил перед членами Совета законодателей. Видео

Путин принял участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге

17:34 28.04.2023 (обновлено: 17:48 28.04.2023)
 
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Президент России Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу выступил перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Встреча была приурочена ко Дню российского парламентаризма и традиционно проходит в Таврическом дворце.
На мероприятии обсуждались, в том числе, вопросы соцподдержки участников специальной военной операции и членов их семей, состояние межбюджетных отношений и их использование как инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.
 
РоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаСанкт-ПетербургПрямая трансляцияВидеоСВОЭкономикаНовые регионы России
 
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