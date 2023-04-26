https://crimea.ria.ru/20230426/poryvistyy-veter-i-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1128369813.html

Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа

Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа

Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-04-26T10:09

2023-04-26T10:09

2023-04-26T10:11

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Во второй половине дня ожидается усиление ветра до 14 м/с, однако шторма не прогнозируется."Согласно прогнозу Росгидромета, 26 апреля ветер юго-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня местами порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +17…19 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили более 3,3 тысячи рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 134 968 пассажиров, 108 568 единиц автотранспорта и 13 815 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 3 384 рейса", - уточнили в Минтрансе.На переправе со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – АксеновАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке

https://crimea.ria.ru/20230412/morskoy-gruzovoy-put-v-krym--alternativa-paromu-i-sukhoputnomu-koridoru-1128124498.html

https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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