Рейтинг@Mail.ru
Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230426/poryvistyy-veter-i-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1128369813.html
Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа
Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-26T10:09
2023-04-26T10:11
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
погода
погода в крыму
минтранс россии
морской транспорт
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Во второй половине дня ожидается усиление ветра до 14 м/с, однако шторма не прогнозируется."Согласно прогнозу Росгидромета, 26 апреля ветер юго-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня местами порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +17…19 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили более 3,3 тысячи рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 134 968 пассажиров, 108 568 единиц автотранспорта и 13 815 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 3 384 рейса", - уточнили в Минтрансе.На переправе со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновНовую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – АксеновАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
https://crimea.ria.ru/20230412/morskoy-gruzovoy-put-v-krym--alternativa-paromu-i-sukhoputnomu-koridoru-1128124498.html
https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, погода, погода в крыму, минтранс россии, морской транспорт, транспорт, общество, новости крыма
Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа

Минтранс: на Керченской паромной переправе 26 апреля ветер до 14 м/с и без осадков

10:09 26.04.2023 (обновлено: 10:11 26.04.2023)
 
Читать в
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, паромы курсируют через пролив, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 26 апреля

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Во второй половине дня ожидается усиление ветра до 14 м/с, однако шторма не прогнозируется.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 апреля ветер юго-восточный 6-11 м/с, во второй половине дня местами порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +17…19 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 07:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили более 3,3 тысячи рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 134 968 пассажиров, 108 568 единиц автотранспорта и 13 815 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 3 384 рейса", - уточнили в Минтрансе.
Пышное цветение глициний на Южном берегу Крыма
17 апреля, 19:16Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет май в Крыму
На переправе со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму – Аксенов
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливПогодаПогода в КрымуМинтранс РоссииМорской транспортТранспортОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:09Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа
09:53Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского
09:34Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму
09:10В Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделку
08:59За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнение
08:25Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе
08:00Чернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забыть
07:55Туристы в Крыму ищут местные продукты и вино
07:24Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО
07:01Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС 1:08
00:01Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду
22:36Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
22:34Главные новости Крыма: 25 апреля
22:25Главные события и заявления дня: 25 апреля
22:10В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
21:54"Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на Украине
21:42Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
21:15Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов
21:04Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты
20:55Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном
Лента новостейМолния