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В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие

В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.04.2023

В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие

Мужчина и девушка-подросток пострадали в результате аварии на автодороге Симферополь – Ялта, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T14:52

2023-04-23T14:52

2023-04-23T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и девушка-подросток пострадали в результате аварии на автодороге Симферополь – Ялта, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла рано утром в воскресенье в южнобережном поселке Гурзуф.В результате ДТП 39-летний пассажир и 15-летняя пассажирка пикапа получили травмы, их доставили в больницу.Несовершеннолетняя в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля, пристегнутая ремнем безопасности, уточнили правоохранители.По факту ДТП проводится проверка.В Крыму грузовик на скорости вылетел на встречку и смял "ВАЗ" >>

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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