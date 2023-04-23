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В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие
В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.04.2023
В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие
Мужчина и девушка-подросток пострадали в результате аварии на автодороге Симферополь – Ялта, сообщила пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T14:52
2023-04-23T14:52
2023-04-23T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и девушка-подросток пострадали в результате аварии на автодороге Симферополь – Ялта, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла рано утром в воскресенье в южнобережном поселке Гурзуф.В результате ДТП 39-летний пассажир и 15-летняя пассажирка пикапа получили травмы, их доставили в больницу.Несовершеннолетняя в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля, пристегнутая ремнем безопасности, уточнили правоохранители.По факту ДТП проводится проверка.В Крыму грузовик на скорости вылетел на встречку и смял "ВАЗ" >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие
МВД по Крыму: в Ялте пикап врезался в столб, пострадали мужчина и 15-летняя пассажирка
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Мужчина и девушка-подросток пострадали в результате аварии на автодороге Симферополь – Ялта, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла рано утром в воскресенье в южнобережном поселке Гурзуф.
"44-летний водитель автомобиля Mitsubishi на закруглении проезжей части влево не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП справа по ходу движения автомобиля", – говорится в сообщении.
В результате ДТП 39-летний пассажир и 15-летняя пассажирка пикапа получили травмы, их доставили в больницу.
Несовершеннолетняя в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля, пристегнутая ремнем безопасности, уточнили правоохранители.
По факту ДТП проводится проверка.