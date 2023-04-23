Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 80 новых случаев заражения COVID-19
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь была выявлена у 94 человек.
COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 56 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 215 974 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 803 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, за весь период – 208 335", - сообщает региональный минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-сводка по Севастополю
В городе за сутки заболели 24 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.
"В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выздоровели три пациентов. На данный момент в больницах находится 37 пациентов, из них 35 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 417 человек, выздоровели – 98 659.
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