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Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь была выявлена у 94 человек. РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T16:05
2023-04-23T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь была выявлена у 94 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 56 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 215 974 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе за сутки заболели 24 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 417 человек, выздоровели – 98 659.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости
https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossiyu-prishel-novyy-shtamm-kovida-est-li-v-krymu-vaktsina---onischenko-1128286570.html
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Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 80 новых случаев заражения COVID-19

16:05 23.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава
Лечение от Covid-19 пациентов в педиатрическом университете Минздрава - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь была выявлена у 94 человек.
COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 56 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 215 974 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 803 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, за весь период – 208 335", - сообщает региональный минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
COVID-сводка по Севастополю
В городе за сутки заболели 24 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.
"В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выздоровели три пациентов. На данный момент в больницах находится 37 пациентов, из них 35 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении департамента здравоохранения.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 417 человек, выздоровели – 98 659.
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20 апреля, 17:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаГипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
 
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