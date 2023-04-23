https://crimea.ria.ru/20230423/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--svodka-za-sutki-1128319889.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь была выявлена у 94 человек. РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T16:05

2023-04-23T16:05

2023-04-23T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 80 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь была выявлена у 94 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 56 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 215 974 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе за сутки заболели 24 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 417 человек, выздоровели – 98 659.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с COVID-19 в Крыму и СевастополеНапугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемости

https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossiyu-prishel-novyy-shtamm-kovida-est-li-v-krymu-vaktsina---onischenko-1128286570.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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