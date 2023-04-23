https://crimea.ria.ru/20230423/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1128314852.html

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивая погода, временами будет идти дождь, утром возможен туман. А днем станет теплее - до +17 градусов, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T00:01

2023-04-23T00:01

2023-04-23T00:01

крым

погода

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крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивая погода, временами будет идти дождь, утром возможен туман. А днем станет теплее - до +17 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...+, днем+14...16.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами возможен дождь. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до 16 градусов тепла.Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в начале недели на полуостров придет долгожданное тепло, но надолго не задержится: к концу месяца снова ожидаются дожди.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуКрым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дняПодтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни

https://crimea.ria.ru/20230422/kogda-v-krym-vernetsya-teplo-1128311256.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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