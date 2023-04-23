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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивая погода, временами будет идти дождь, утром возможен туман. А днем станет теплее - до +17 градусов, сообщили в... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T00:01
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крым
погода
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крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивая погода, временами будет идти дождь, утром возможен туман. А днем станет теплее - до +17 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...+, днем+14...16.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами возможен дождь. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до 16 градусов тепла.Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в начале недели на полуостров придет долгожданное тепло, но надолго не задержится: к концу месяца снова ожидаются дожди.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет май в КрымуКрым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дняПодтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни
https://crimea.ria.ru/20230422/kogda-v-krym-vernetsya-teplo-1128311256.html
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Новости
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидаются кратковременные дожди и до 17 градусов тепла

00:01 23.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивая погода, временами будет идти дождь, утром возможен туман. А днем станет теплее - до +17 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер западный, переходом на северо-восточный 8-13 м/с", - уточнили синоптики.
Туризм - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Вчера, 16:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крым вернется тепло
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +13…15 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, днем временами дожди. Ночью столбики термометров покажут +7...+, днем+14...16.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами возможен дождь. Ночью температура воздуха составит +5...7, днем до 16 градусов тепла.
Ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что в начале недели на полуостров придет долгожданное тепло, но надолго не задержится: к концу месяца снова ожидаются дожди.
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КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 23 апреля
20:36Главные новости Крыма: 22 апреля
19:43Главные события и заявления дня: 22 апреля
19:27Американские системы ПВО Patriot на Украине: что изменится
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