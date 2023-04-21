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Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус
Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус
В Севастополе правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа", в котором погиб водитель микроавтобуса, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T09:38
2023-04-21T09:38
2023-04-21T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа", в котором погиб водитель микроавтобуса, сообщает пресс-служба полиции города.Происшествие случилось 21 апреля в 5.50 на спуске в сторону Балаклавы, в районе дома 51 на улице Новикова. 26-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку – мокрое дорожное покрытие.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в судВодитель грузовика погиб при столкновении с BMW в КрымуВ Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус
МВД: В Севастополе в аварии с "КамАЗом" погиб водитель микроавтобуса