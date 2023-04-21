https://crimea.ria.ru/20230421/smertelnaya-avariya-v-sevastopole-kamaz-vletel-v-mikroavtobus-1128296521.html

Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус

Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус

В Севастополе правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа", в котором погиб водитель микроавтобуса, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T09:38

2023-04-21T09:38

2023-04-21T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа", в котором погиб водитель микроавтобуса, сообщает пресс-служба полиции города.Происшествие случилось 21 апреля в 5.50 на спуске в сторону Балаклавы, в районе дома 51 на улице Новикова. 26-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку – мокрое дорожное покрытие.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в судВодитель грузовика погиб при столкновении с BMW в КрымуВ Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком

севастополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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