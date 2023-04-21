Рейтинг@Mail.ru
Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230421/smertelnaya-avariya-v-sevastopole-kamaz-vletel-v-mikroavtobus-1128296521.html
Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус
Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус
В Севастополе правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа", в котором погиб водитель микроавтобуса, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T09:38
2023-04-21T09:38
ситуация на дорогах крыма
дтп
происшествия
дтп в крыму и севастополе
умвд россии по севастополю
севастополь
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128180352_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_709dc70896f7706ca18c97a03f444514.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа", в котором погиб водитель микроавтобуса, сообщает пресс-служба полиции города.Происшествие случилось 21 апреля в 5.50 на спуске в сторону Балаклавы, в районе дома 51 на улице Новикова. 26-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку – мокрое дорожное покрытие.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в судВодитель грузовика погиб при столкновении с BMW в КрымуВ Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128180352_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_4f03cb3b08775aacbe7ce6348efca40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, дтп в крыму и севастополе, умвд россии по севастополю, севастополь, новости крыма, крым
Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус

МВД: В Севастополе в аварии с "КамАЗом" погиб водитель микроавтобуса

09:38 21.04.2023
 
ДТП
ДТП
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием "КамАЗа", в котором погиб водитель микроавтобуса, сообщает пресс-служба полиции города.
Происшествие случилось 21 апреля в 5.50 на спуске в сторону Балаклавы, в районе дома 51 на улице Новикова. 26-летний водитель грузовика не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку – мокрое дорожное покрытие.
"Во время движения на правом закруглении дороги водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Master, которым управлял 55-летний водитель. В результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - уточнили в полиции.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд
Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
Ситуация на дорогах КрымаДТППроисшествияДТП в Крыму и СевастополеУМВД России по СевастополюСевастопольНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45Крым возвращается в март: прогноз погоды на три выходных дня
10:17Метровые волны и дымка - как работает Керченская переправа
09:58Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
09:38Смертельная авария в Севастополе: "КамАЗ" влетел в микроавтобус
09:20Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали
08:46Украинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области
08:29Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
08:01Работа у моря: какие вакансии есть в туротрасли Крыма
00:22ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные
00:11ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
00:01Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
23:38Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в Белгороде
23:12В центре Севастополя громкие звуки - что происходит
22:59Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода
22:01Главные события и заявления дня: 20 апреля
21:43Главные новости Крыма: 20 апреля
21:12Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог
20:38Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму
20:21Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер
Лента новостейМолния