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В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд
В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд
Обвиняемый в массовом ДТП с 12 автомобилями в Сахарной Головке 50-летний житель Краснодарского края пойдет под суд, прокуратура утвердила обвинительное... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T10:25
2023-04-17T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Обвиняемый в массовом ДТП с 12 автомобилями в Сахарной Головке 50-летний житель Краснодарского края пойдет под суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла 4 августа 2022 года. На 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман столкнулись более десяти транспортных средств, в том числе два грузовика. По информации городской прокуратуры, обвиняемый перевозил в Севастополь зерно на арендованном грузовом автомобиле "КамАЗ" с бортовым прицепом, при этом его машина имела заведомо неисправную тормозную систему.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo погиб на месте. Еще 14 человек получили различные телесные повреждения небольшой и средней тяжести, ушибы и ссадины.Расследование уголовного дела провели специалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. По их информации, погибший в результате массового ДТП – 40-летний мужчина, который ехал по работе из Краснодара в Севастополь. В ходе расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.Дело передано в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в СевастополеВ Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшимиМассовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома
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В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд

Прокуратура: обвиняемый в массовом ДТП с 12 автомобилями под Севастополем пойдет под суд

10:25 17.04.2023 (обновлено: 10:26 17.04.2023)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюОбвиняемый в ДТП с 12 машинами в Сахарной Головке пойдет под суд
Обвиняемый в ДТП с 12 машинами в Сахарной Головке пойдет под суд
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Обвиняемый в массовом ДТП с 12 автомобилями в Сахарной Головке 50-летний житель Краснодарского края пойдет под суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Авария произошла 4 августа 2022 года. На 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман столкнулись более десяти транспортных средств, в том числе два грузовика. По информации городской прокуратуры, обвиняемый перевозил в Севастополь зерно на арендованном грузовом автомобиле "КамАЗ" с бортовым прицепом, при этом его машина имела заведомо неисправную тормозную систему.
"На крутом спуске в районе поселка Сахарная Головка из-за превышения скорости и отказа тормозной системы водитель не справился с управлением и произвел столкновение с задней частью бортового прицепа другого грузовика "КамАЗ", который также перевозил зерно. После этого большегрузы продолжили неконтролируемое движение вниз по полосам попутного и встречного направления, вследствие чего столкнулись с 10 легковыми транспортными средствами", - говорится в сообщении прокуратуры Севастополя.
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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo погиб на месте. Еще 14 человек получили различные телесные повреждения небольшой и средней тяжести, ушибы и ссадины.
Расследование уголовного дела провели специалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. По их информации, погибший в результате массового ДТП – 40-летний мужчина, который ехал по работе из Краснодара в Севастополь. В ходе расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.
Дело передано в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
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