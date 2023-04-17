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В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд

В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.04.2023

В Севастополе дело о массовом ДТП с погибшим и ранеными ушло в суд

Обвиняемый в массовом ДТП с 12 автомобилями в Сахарной Головке 50-летний житель Краснодарского края пойдет под суд, прокуратура утвердила обвинительное... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T10:25

2023-04-17T10:25

2023-04-17T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Обвиняемый в массовом ДТП с 12 автомобилями в Сахарной Головке 50-летний житель Краснодарского края пойдет под суд, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла 4 августа 2022 года. На 13-м километре автодороги Севастополь – Инкерман столкнулись более десяти транспортных средств, в том числе два грузовика. По информации городской прокуратуры, обвиняемый перевозил в Севастополь зерно на арендованном грузовом автомобиле "КамАЗ" с бортовым прицепом, при этом его машина имела заведомо неисправную тормозную систему.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo погиб на месте. Еще 14 человек получили различные телесные повреждения небольшой и средней тяжести, ушибы и ссадины.Расследование уголовного дела провели специалисты Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. По их информации, погибший в результате массового ДТП – 40-летний мужчина, который ехал по работе из Краснодара в Севастополь. В ходе расследования обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.Дело передано в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП в СевастополеВ Севастополе на объездной массовое ДТП с пострадавшимиМассовое ДТП под Севастополем - подробности от Следкома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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