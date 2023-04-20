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Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T13:58
2023-04-20T13:58
2023-04-20T16:04
владимир путин (политик)
прямая трансляция
видео
политика
россия
совет при президенте
местное самоуправление
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20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления.Обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.В состав Совета входят главы муниципальных образований всех уровней – от крупных городов и районов до небольших сельских поселений.Заседание прошло в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.
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РИА Новости Крым
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Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
Путин провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
13:58 20.04.2023 (обновлено: 16:04 20.04.2023)
20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления.
Обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.
В состав Совета входят главы муниципальных образований всех уровней – от крупных городов и районов до небольших сельских поселений.
Заседание прошло в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.