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Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T13:58
2023-04-20T16:04
владимир путин (политик)
прямая трансляция
видео
политика
россия
совет при президенте
местное самоуправление
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20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления.Обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.В состав Совета входят главы муниципальных образований всех уровней – от крупных городов и районов до небольших сельских поселений.Заседание прошло в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.
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владимир путин (политик), прямая трансляция, видео, политика, россия, совет при президенте, местное самоуправление, видео
Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления

Путин провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления

13:58 20.04.2023 (обновлено: 16:04 20.04.2023)
 
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20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления.
Обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.
В состав Совета входят главы муниципальных образований всех уровней – от крупных городов и районов до небольших сельских поселений.
Заседание прошло в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.
Владимир Путин (политик)Прямая трансляцияВидеоПолитикаРоссияСовет при президентеМестное самоуправление
 
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