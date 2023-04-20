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Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления

Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления

20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T13:58

2023-04-20T13:58

2023-04-20T16:04

владимир путин (политик)

прямая трансляция

видео

политика

россия

совет при президенте

местное самоуправление

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20 апреля Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления.Обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти.В состав Совета входят главы муниципальных образований всех уровней – от крупных городов и районов до небольших сельских поселений.Заседание прошло в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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