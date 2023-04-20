https://crimea.ria.ru/20230420/sud-otpravil-v-sizo-byvshego-zamministra-kultury-rossii-yarilovu-1128275031.html
Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра культуры России Ярилову
Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра культуры России Ярилову - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра культуры России Ярилову
Басманный районный суд столицы заключил под стражу экс-замминистра культуры России Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Об... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T10:38
2023-04-20T10:38
2023-04-20T10:38
ольга ярилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Басманный районный суд столицы заключил под стражу экс-замминистра культуры России Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Уголовное дело в отношении экс-замминистра возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ей грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.В чем именно заключается суть обвинения, на данный момент не уточняется.Ольга Ярилова – кандидат педагогических наук, работала в Министерстве культуры РФ с 2005 года. Занимала должность замминистра с 2018 по 2022 годы. На этом посту координировала и контролировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояЭкс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублейС российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублей
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ольга ярилова, происшествия, россия, министерство культуры россии, культура, приговор, новости, пушкинская карта
Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра культуры России Ярилову
РИА Новости: Басманный суд арестовал на два месяца экс-замминистра культуры РФ Ярилову
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Басманный районный суд столицы заключил под стражу экс-замминистра культуры России Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня", - сказали в суде и добавили, что адвокаты обвиняемой настаивали на домашнем аресте.
Уголовное дело в отношении экс-замминистра возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ей грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
В чем именно заключается суть обвинения, на данный момент не уточняется.
Ольга Ярилова – кандидат педагогических наук, работала в Министерстве культуры РФ с 2005 года. Занимала должность замминистра с 2018 по 2022 годы. На этом посту координировала и контролировала деятельность департамента региональной политики, образования и проектного управления, департамента кинематографии и цифрового развития, отдела государственной службы и противодействия коррупции, Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".
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